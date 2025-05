Dirigida por Yim Soon-rye, “¡Oh, mis clientes fantasmas!” (“Oh My Ghost Clients” en inglés y “Labor Attorney No Mu-Jin” en su idioma original) es una serie surcoreana de Netflix que narra la historia de No Mu Jin (Jung Kyoung-Ho), un abogado laboral sin rumbo que tras sufrir un accidente casi mortal, tiene la habilidad de ver fantasmas. Para sobrevivir, debe resolver los casos pendientes de algunas almas inquietas. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el elenco principal?

El K-drama escrito por Kim Bo-Tong, Yoo Seung-Hee cuenta con el reparto principal conformado por Jung Kyoung-Ho, Seol In-A, Cha Hak-Yeon, Tang Joon-Sang y Kyung Soo-Jin. A ellos se auman actores como Jeon Guk-Hyang, Choi Hong-Il, Yoo Seon-Ho y Kang Hye-Won.

¿DE QUÉ TRATA “¡OH, MIS CLIENTES FANTASMAS!”?

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, en “¡Oh, mis clientes fantasmas!”, “No Mu-Jin (Jung Kyoung-Ho) es abogado laboral. Carece de sentido de la justicia y de conciencia social. Su trabajo es solo una forma de ganarse la vida. Mientras investiga la corrupción laboral con un YouTuber, No Mu-Jin se encuentra al borde de la muerte.

Desde entonces, para sobrevivir, No Mu-Jin resuelve problemas laborales solicitados por fantasmas. A medida que trabaja en estos casos, también crece como persona y como abogado laboral.”

El abogado No Mu-Jin (Jung Kyoung-Ho) debe resolver casos de almas inquietas en la serie surcoreana "¡Oh, mis clientes fantasmas!" (Foto: Netflix)

Por lo que he visto en el tráiler, mientras resuelve uno de sus casos, No Mu-Jin sufre un grave accidente que casi termina con su vida. Para evitar la muerte, hace un trato que implica resolver los pendientes de algunos fantasmas. Aunque solo él puede verlos, dos personas se suman a su equipo.

¿CÓMO VER “¡OH, MIS CLIENTES FANTASMAS!”?

“¡Oh, mis clientes fantasmas!” se estrenó el viernes 30 de mayo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

En Corea del Sur, “Oh My Ghost Clients” se emite a través de MBC los viernes y sábados desde el 30 de mayo.

TRÁILER DE “OH MY GHOST CLIENTS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “¡OH, MIS CLIENTES FANTASMAS!”

Jung Kyoung-Ho como No Mu-Jin

Seol In-A como Na Hee-Joo

Cha Hak-Yeon como Go Gyeon-Woo

Tang Joon-Sang como Bo-Sal

Kyung Soo-Jin como Na Mi-Joo

Jeon Guk-Hyang como Yang Eun-Ja

Choi Hong-Il como No Taek-Yong

Yoo Seon-Ho como Heo Yoon-Jae

Kang Hye-Won como Lee Yeo-Jin

Jung Kyoung-Ho junto al elenco principal de la serie surcoreana "¡Oh, mis clientes fantasmas!" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “OH MY GHOST CLIENTS”

La primera temporada de “¡Oh, mis clientes fantasmas!” tiene diez episodios, que tienen una duración aproximada de 1 hora y 10 minutos cada uno.

