“Un accidente casi mortal le da a un abogado laboral sin rumbo la habilidad de ver fantasmas… y el trato de defender sus casos sobrenaturales para poder sobrevivir”. Esta es la breve descripción que le da Netflix a su nueva serie “Oh, mis clientes fantasmas”, un k-drama que ha atrapado a la audiencia y que espera ansiosa saber cuándo se estrena su próximo episodio. Si también quedaste fascinado con la historia de No Mu Jin, a continuación, te damos a conocer la fecha y hora de estreno de cada capítulo.

Cabe mencionar que esta producción es protagonizada por Jung Kyoung-Ho, quien toma el papel de un abogado laboralista que carece de sentido de la justicia y de conciencia social, pero su vida da un giro radical tras un accidente.

FECHA Y HORA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “¡OH, MIS CLIENTES FANTASMAS!”

Esta primera temporada de “¡Oh, mis clientes fantasmas!” tiene en total diez episodios, que tienen una duración aproximada de 1 hora y 10 minutos cada uno, los cuales se estrenan jueves y viernes. Mira las fechas exactas:

CAPÍTULO FECHA DE ESTRENO HORA JAPÓN HORA NETFLIX Capítulo 1 30 de mayo 21:50 horas 11:50 horas (31 de mayo) Capítulo 2 31 de mayo 21:50 horas 11:50 horas (1 de junio) Capítulo 3 6 de junio 21:50 horas 11:50 horas (7 de junio) Capítulo 4 7 de junio 21:50 horas 11:50 horas (8 de junio) Capítulo 5 13 de junio 21:50 horas 11:50 horas (14 de junio) Capítulo 6 14 de junio 21:50 horas 11:50 horas (15 de junio) Capítulo 7 20 de junio 21:50 horas 11:50 horas (21 de junio) Capítulo 8 21 de junio 21:50 horas 11:50 horas (22 de junio) Capítulo 9 27 de junio 21:50 horas 11:50 horas (28 de junio) Capítulo 10 28 de junio 21:50 horas 11:50 horas (29 de junio)

LO QUE DEBES SABER SOBRE “OH, MIS CLIENTES FANTASMAS”

“Oh, mis clientes fantasmas” es una serie de televisión surcoreana, que mezcla comedia, fantasía y acción en diez capítulos. Fue escrita por Kim Bo-tong y Yoo Seung-hee, y está dirigida por Yim Soon-rye. Se trata de una producción de Broccoli Pictures para MBC.

El 30 de mayo de 2025, se lanzó el primer tema de la banda sonora original de la serie titulada “Time That Will Not Return” que es interpretada por Hwang Ga-ram.

