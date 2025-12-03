Después de la muerte de su padre, un joven misionero (Juan Karlos Labajo) descubre un secreto mientras organiza las pertenencias del fallecido en “Ojalá me lo hubieras dicho” (“Sana Sinabi Mo” en su idioma original y “I Wish You Had Told Me” en inglés), película flipina de Netflix. Gracias a una colección de cartas y otros recuerdos, el protagonista se entera de la relación secreta que su padre mantuvo durante años por correspondencia con alguien en España.

Al comprender que en realidad no conocía a su padre, el misionero decide emprender un viaje en busca de las respuestas que tanto necesita. Cuando llega a tierras españolas se da cuenta de que esa aventura le permitirá sanar viejas heridas y confrontar sus propios miedos.

“Ojalá me lo hubieras dicho”, que se rodó parcialmente en Andalucía, España, marca el debut como director de Shai Advincula-Antonio, y cuenta con un reparto conformado por Juan Karlos Labajo, JC Santos, RK Bagatsing, Nonie Buencamino, Yesh Burce, Lotlot De Leon, Jaime García, Xyriel Manabat, Bodjie Pascua y Rosanna Roces.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “OJALÁ ME LO HUBIERAS DICHO”

1. Juan Karlos Labajo como el joven misionero

Juan Karlos Labajo, que apareció en las series “Lo recordaras”, “A Love to Last”, “Ipaglaban mo”, “Senior High”, “Life After Senior High” y “High Street”, asume el papel de un joven misionero que viaja a España para encontrar respuestas sobre el romance secreto de su padre. En el proceso, aprender a aceptar el viaje que lo cambia todo.

El actor y cantante filipino Juan Karlos Labajo lidera el reparto de "Ojalá me lo hubieras dicho", película dramática del catálogo de la plataforma de streaming de la "N" roja (Foto: Netflix)

2. JC Santos como el padre del misionero

JC Santos, que fue parte de series como “Magpakailanman”, “Forever Sucks”, “Wagas”, “Karelasyon”, “#ParangNormal Activity”, “Single/Single”, “Wansapanataym”, “Ipaglaban mo”, “Till I Met You”, “Lo recordaras” y “Beach Bros”, interpreta a la versión joven del padre del misionero.

JC Santos da vida al padre del misionero en su etapa juvenil en la película filipina "Ojalá me lo hubieras dicho" (Foto: Netflix)

3. RK Bagatsing

RK Bagatsing, que participó en películas como “Apocalypse Child”, “Love Me Tomorrow”, “Gandarrapido: The Revenger Squad”, “Goyo: Ang Batang Heneral”, “Love or Money”, “Shake, Rattle & Roll Extreme” y “Love Child”, también es parte del elenco de “Ojalá me lo hubieras dicho”.

RK Bagatsing en una escena de la película filipina "Ojalá me lo hubieras dicho" (Foto: Netflix)

4. Nonie Buencamino

Nonie Buencamino, que fue parte de producciones como “Smaller and Smaller Circles”, “Miss Granny”, “Sunshine Family”, “Family History”, “Family Matters”, “Un/Happy for You”, “Almost Paradise” y “Love. Die. Repeat.”, tiene un rol importante en la película filipina de Netflix.

5. Rosanna Roces

Rosanna Roces, que apareció en “Badge of Honor: To Serve and Protect”, “The Panti SistersVilma Panti”, “Unbreakable”, “Revirginized”, “Kahit Maputi Na ang Buhok Ko” y “Abner”, da vida a la madre del misionero.

Rosanna Roces interpreta a la madre del misionero en la película filipina "Ojalá me lo hubieras dicho" (Foto: Netflix)

Estos son los actores que completan el reparto de “Ojalá me lo hubieras dicho”:

Yesh Burce

Lotlot De Leon

Jaime García

Xyriel Manabat

Bodjie Pascua

¿DE QUÉ TRATA “OJALÁ ME LO HUBIERAS DICHO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Ojalá me lo hubieras dicho”, “al descubrir que su difunto padre guardó toda la vida el secreto de un amor prohibido, un joven misionero viaja de Filipinas a España para buscarlo.”

¿CÓMO VER “OJALÁ ME LO HUBIERAS DICHO”?

“Ojalá me lo hubieras dicho” se estrenará el jueves 4 de diciembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película filipina solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí