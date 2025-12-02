El catálogo de Netflix continúa expandiéndose con propuestas emotivas y profundas. Y, como prueba de ello, la película filipina “Ojalá me lo hubieras dicho” (en su idioma original: “Sana Sinabi Mo” y en inglés: "I Wish You Had Told Me“) es una de las producciones que se suma a la plataforma... prometiendo conmover a su audiencia con su historia sobre el duelo, la identidad y los secretos familiares. ¿No te la quieres perder? Entonces, préstale atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Shaira Advincula, quien coescribió el guion al lado de Clarisse Grajo.

Además, cuenta con el protagónico de Juan Karlos Labajo, un talentoso músico y actor que también ha aparecido en proyectos como "Ex Ex Lovers“, "Untold" y "El abuelo y Kid“.

¿DE QUÉ TRATA “OJALÁ ME LO HUBIERAS DICHO”?

La trama de “Ojalá me lo hubieras dicho” se centra en un joven misionero (Labajo) que, tras la repentina muerte de su padre (JC Santos), se enfrenta a un vacío lleno de preguntas sin respuesta.

Así, mientras organiza las pertenencias del fallecido, encuentra una colección de cartas y recuerdos que desvelan una faceta desconocida de su vida: una relación secreta y prohibida que mantuvo durante años—por correspondencia—con alguien en España.​

Entonces, impulsado por la necesidad de comprender quién era realmente su papá, nuestro protagonista decide abandonar Filipinas y viajar a tierras españolas.

¿Su objetivo? Encontrar a esa misteriosa persona, la única que podría tener las respuestas que busca.

Sin embargo, lo que comienza como una búsqueda de la verdad se transforma en un viaje de autodescubrimiento... en el que el muchacho debe confrontar sus propios miedos y sanar viejas heridas.

MIRA EL TRÁILER DE “OJALÁ ME LO HUBIERAS DICHO”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE “OJALÁ ME LO HUBIERAS DICHO”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de la película de Netflix:

Juan Karlos Labajo , quien asume el rol del protagonista

, quien asume el rol del protagonista JC Santos , quien interpreta al padre fallecido del chico (su historia se reconstruye a través de flashbacks y recuerdos)

, quien interpreta al padre fallecido del chico (su historia se reconstruye a través de flashbacks y recuerdos) RK Bagatsing

Nonie Buencamino

Jaime Fabregas

Lotlot De Leon

Xyriel Manabat

¿CÓMO VER “OJALÁ ME LO HUBIERAS DICHO”?

“Ojalá me lo hubieras dicho” se estrena en Netflix el jueves 4 de diciembre del 2025.​

Desde entonces, con una duración de 102 minutos, la película estará disponible para todos aquellos que cuenten con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

En Estados Unidos, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "Ojalá me lo hubieras dicho", película filipina de Shaira Advincula que se desarrolla a lo largo de 102 minutos de metraje (Foto: Netflix)

