Es cierto que ‘Mi pobre angelito’, ‘El Grinch’, ‘Santa Cláusula’ y ‘Elf: el duende’ son clásicos de Navidad; sin embargo, muchas personas prefieren alternar esas opciones tradicionales con películas que no giran directamente en torno a Papá Noel, pero que igualmente transmiten un espíritu festivo ideal para esta época del año.

Un ejemplo emblemático es Duro de matar, un thriller de acción que con el tiempo se convirtió en la película navideña “no oficial” por excelencia, simplemente porque su historia transcurre durante una fiesta de Navidad.

Otros títulos como El joven manos de tijera, Soñadoras o El viernes después también se ganaron un lugar en las maratones festivas.

Algunas elecciones pueden parecer inesperadas, como El brillo de una estrella, protagonizada por Mariah Carey. Aunque fue un fracaso comercial en su estreno en 2001, la película y su banda sonora vivieron una reivindicación años después.

Muchos consideran a Duro de Matar (Die Hard) como el clásico navideño de acción por excelencia. (Foto: 20th Century Fox)

Para muchos seguidores de la cantante, cualquier producción suya tiene un vínculo natural con la Navidad.

Atrápame si puedes, protagonizada por el legendario Leonardo Dicaprio, no es una película enfocada en la Navidad, pero varias de las llamadas clave entre su personaje, el estafador, y el agente del FBI (Tom Hanks) ocurren en Nochebuena.

Franquicias como Harry Potter o El señor de los anillos también se prestan perfectamente para maratones.

Atrápame si puedes (Catch Me If You Can) no es una película de Navidad, pero usa la Navidad como su recurso narrativo más importante. (Foto: Paramount Pictures)

Otras opciones combinan el espíritu navideño con tonos más oscuros o adultos. Batman regresa, dirigida por Tim Burton, se desarrolla durante las fiestas y aprovecha una estética gótica muy particular, mientras que clásicos como El padrino o Mujercitas incorporan escenas clave ambientadas en Navidad que refuerzan sus temas de familia y pertenencia.

Finalmente, hay películas más recientes que también se suman a esta tradición alternativa. Carol, ambientada en los años 50 durante las fiestas, apuesta por el romance y la emoción, mientras que Creed, Estafadoras de Wall Street o Los que se quedan demuestran que la Navidad puede ser solo el telón de fondo para historias intensas o emotivas.

Para quienes buscan variar sin perder el clima festivo, estas películas ofrecen una excelente alternativa.

Batman Regresa (1992) no solo es un clásico navideño, sino que para muchos es la "mejor película de Navidad alternativa", incluso por encima de Duro de Matar. (Foto: Warner Bros.)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí