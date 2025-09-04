Los fanáticos de los programas de la familia “One Chicago” están emocionados por el estreno de las nuevas temporadas de las series “Chicago Fire”, “Chicago P.D.” y “Chicago Med”, que prometen ser igual de emocionantes que las anteriores entregas. Pero lo más importante, resolverán los misterios que quedaron pendientes en sus respectivos últimos episodios. Entre ellos, ¿quién es el padre del bebé de la Dra. Hannah Asher (Jessy Schram)?

De hecho, en el nuevo tráiler de “One Chicago” se muestra la reacción del Dr. Mitch Ripley (Luke Mitchell) al embarazo de Hannah, lo que insinúa que él podría ser el padre del bebé. Además, se presentan nuevos personajes de “Chicago P.D.” como Eva Imani (Arienne Mandi) del Departamento de Policía de Chicago.

El avance también incluye al recién llegado de la temporada 14 de “Chicago Fire”, Sal Vásquez (Brandon Larracuente), mientras conduce el camión junto a un camión en llamas. “No te acerques demasiado”, le advierte Stella Kidd (Miranda Rae Mayo).

Entonces, ¿cuándo se estrenarán las nuevas temporadas de “Chicago Fire”, “Chicago P.D.” y “Chicago Med”? ¿Qué pasará en los nuevos episodios de cada serie de “One Chicago”?

FECHA DE ESTRENO DE CHICAGO MED - TEMPORADA 11

La temporada 11 de “Chicago Med”, drama médico creado por Dick Wolf y Matt Olmstead, se estrenará el miércoles 1 de octubre de 2025 a las 8/7c en Estados Unidos a través de NBC.

Cada nuevo capítulo de “Chicago Med” estará disponible en Peacock al día siguiente.

¿Qué pasará en la temporada 11 de “Chicago Med”?

El showrunner Allen MacDonald adelantó a TV Insider: “Creo que en el mundo de ‘One Chicago’, es totalmente legítimo estar al tanto de la gente, personajes que amamos y extrañamos, y qué divertido es verlos interactuar con los nuevos doctores que el público conoce, pero ellos no”, indicó. “Así que sí, tengo la intención de recuperar al menos a uno, si no dos, o más miembros del elenco original [del estreno de la serie] en la próxima temporada”.

Mitch Ripley (Luke Mitchell) se entero del embarazo de la Dra. Hannah Asher (Jessy Schram) en la temporada 11 de “Chicago Med” (Foto: NBC)

FECHA DE ESTRENO DE CHICAGO P.D. - TEMPORADA 13

La temporada 13 de “Chicago P.D.”, creada por Dick Wolf y Matt Olmstead, se estrenará el miércoles 1 de octubre de 2025 a las 10/9c en Estados Unidos a través de NBC.

Cada nuevo capítulo de “Chicago Fire” estará disponible en Peacock al día siguiente.

¿Qué pasará en la temporada 13 de “Chicago P.D.”?

El showrunner Gwen Sigan declaró para Entertainment Weekly que el tema de la temporada 13 de “Chicago P.D.” son las “raíces”. “Ha sido agradable hacer una inmersión psicológica profunda en todos. Todavía hay muchas historias que contar, incluso 13 años después”, agregó.

La oficial Kim Burgess (Marina Squerciati) y el oficial Adam Ruzek (Patrick John Flueger) se casaron en el episodio 22 de la temporada 12 de "Chicago P.D." (Foto: NBC)

FECHA DE ESTRENO CHICAGO FIRE - TEMPORADA 14

La temporada 14 de “Chicago Fire”, drama de acción creado por Michael Brandt y Derek Haas con Dick Wolf como productor ejecutivo, se estrenará el miércoles 1 de octubre de 2025 a las 9/8c en Estados Unidos a través de NBC.

Cada nuevo capítulo de “Chicago Fire” estará disponible en Peacock al día siguiente.

¿Qué pasará en la temporada 14 de “Chicago Fire”?

En conversación con TVLine, la showrunner de “Chicago Fire”, Andrea Newman, mencionó algunos de los desafíos que enfrentará el equipo en la temporada 14, incluyendo despidos en el CFD. “Vamos a tener mucha rotación de personal”, aseguró, “y mucha locura en el CFD desde la cima, con recortes y traslados de personal, y todo va a cambiar la próxima temporada”.

La temporada 14 de “Chicago Fire” se estrenará el 1 de octubre de 2025 (Foto: NBC)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí