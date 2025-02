El esperado crossover de “One Chicago” llegó el 29 de enero de 2025 y una vez más, después de cinco años en “Infection”, reunió a los personajes principales de “Chicago Fire”, “Chicago P.D.” y “Chicago Med”, en un evento especial. No obstante, no todos aparecieron en estos tres episodios. Aunque algunos casos son comprensibles, otros llamaron la atención de los fanáticos de la franquicia de NBC. ¿Quiénes fueron los grandes ausentes de “In the Trenches”?

En el nuevo crossover los protagonistas se enfrentan a una explosión de gas en un edificio federal. Cuando se sospecha que fue provocado el cuartel de bomberos 51 llama al departamento de policía. La situación se vuelve crítica después de que Trudy (Amy Morton) recibe un disparo mientras persigue a un sospechoso.

LOS PERSONAJES MÁS IMPORTANTES QUE NO PARECIERON EN EL CROSSOVER DE “ONE CHICAGO”

1. Nina Chapman (Chicago P.D.)

Nina Chapman (Sara Bues) pudo ser una gran adición al evento especial, sobre todo en el conflicto de Voight (Jason Beghe) y Lenox (Sarah Ramos). Pero la fiscal adjunta dejó la ciudad en el cuarto episodio de la temporada 11 de “Chicago P.D.” y al parecer no volverá hasta el décimo quinto capítulo.

Nina Chapman (Sara Bues) de "Chicago P.D." no aparece en “In the Trenches”, evento especial de "One Chicago" (Foto: NBC)

2. Naomi Howard (Chicago Med)

Naomi Howard (Ashlei Sharpe Castaño) suele acompañar a Lenox, pero en el nuevo crossover de “One Chicago” no está a su lado. Aunque no se brinda ninguna explicación, es probable que asistiera a otro médico en otro departamento, o que se encontrara en la facultad de medicina.

Naomi Howard (Ashlei Sharpe Chestnut) de "Chicago Med" no es parte de “In the Trenches”, crossover de "One Chicago" (Foto: NBC)

3. Charlie Reid (Chicago P.D.)

Aunque la audiencia del subdirector Charlie Reid (Shawn Hatosy) en el crossover no representa un gran vacío, su participación pudo contribuir a la tensión entre Lenox y Voight. Tampoco se ha revelado dónde estaba o en que estaba involucrado en el momento de la crisis.

Charlie Reid (Shawn Hatosy) de "Chicago P.D." no participa en el evento especial de "One Chicago" (Foto: NBC)

4. Kylie Estévez (Chicago Fire)

Kylie Estévez (Katelynn Shennett) tampoco aparece en las tres partes de “In the Trenches”. Aunque no se brinda una explicación de su ausencia, es comprensible considerando que solo aparece esporádicamente en la temporada 13 de “Chicago Fire”.

Kylie Estévez (Katelynn Shennett) de “Chicago Fire” no forma parte del crossover “In the Trenches” (Foto: NBC)

5. Joe Cruz (Chicago Fire)

Joe Cruz (Joe Miñoso) es uno de los personajes principales de “Chicago Fire”, pero fue suspendido por dos semanas debido a un incidente previo, así que no pudo formar parte del evento especial de la franquicia de NBC.

Joe Cruz (Joe Miñoso) de “Chicago Fire” fue suspendido por dos semanas, así que no aparece en “In the Trenches” (Foto: NBC)

