“One Piece” es uno de los mangas y animes más longevos, así que tiene un gran número de fanáticos. No obstante, gracias al exitoso live action de Netflix, han conseguido más seguidores que están interesados en conocer más detalles de la obra de Eiichiro Oda. Incluso algunos no solo están emocionados por la historia de Monkey D. Luffy y su tripulación de los Sombreros de Paja, también están dispuestos a ver otras series anime. Por lo tanto, te comparto algunas opciones por las que puedes empezar luego de terminar la segunda temporada.

Mientras el anime “One Piece” volverá en abril de 2026 con la adaptación del arco de Elbaph, el live action de Netflix fue renovado para una tercera temporada, que podría llegar en 2027. Esto significa que tienes tiempo para ver otras series de varios episodios e igual de emocionantes que la creada por Oda.

LOS ANIMES QUE PUEDES VER DESPUÉS DE LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”

1. Gintama

Basado en el manga escrito e ilustrado por Hideaki Sorachi, “Gintama” se centra en las disparatadas aventuras de Gintoki Sakata, un samurái vago y excéntrico que trabaja como freelancer en un Japón feudal de la era Edo, invadido y gobernado por alienígenas. Esta serie destaca por su humor absurdo y parodias.

"Gintama" mezcla el Japón feudal con tecnología futurista y alienígenas (Foto: BN Pictures)

2. Hunter x Hunter

“Hunter x Hunter” se basa en el manga escrito e ilustrado por Yoshihiro Togashi y narra la historia de Gon Freecss, un niño de 12 años que busca convertirse en ‘Cazador’ profesional para encontrar a su padre, Ging. En su camino, conoce a Killua, Kurapika y Leorio, lidia con peligrosos exámenes, enemigos complejos y el sistema de poder llamado Nen.

“Hunter x Hunter”, que se basa en el manga escrito e ilustrado por Yoshihiro Togashi, tiene seis temporadas y un total de 148 episodios (Foto: Madhouse)

3. Toriko

Ambientado en un mundo donde el sabor y la textura de la comida son la prioridad suprema, “Toriko” es un anime que adapta el manga escrito e ilustrado por Mitsutoshi Shimabukuro. El protagonista es un ‘Cazador Gourmet’ de fuerza sobrehumana que junto a Komatsu, un talentoso chef, busca completar su menú perfecto. “Toriko” estará disponible en Netflix a partir del 15 de marzo de 2026.

"Toriko" se emitió originalmente en Japón entre 2011 y 2014, sumando un total de 147 episodios (Foto: Toei Animation)

4. My Hero Academia

Aunque la octava temporada de “My Hero Academia” terminó en diciembre de 2025, aún resta un episodio adicional, que llegará en mayo de 2026 y adaptará el capítulo 431 del manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi. Por lo tanto, si aún no has visto este popular anime, necesitas conocer la historia de Izuku Midoriya y los demás miembros de la Clase 1-A de la Preparatoria UA.

El episodio adicional de “My Hero Academia” llegará en mayo de 2026 y adapta el capítulo 431 del manga de Kōhei Horikoshi (Foto: Bones Film)

5. JoJo’s Bizarre Adventure

Al igual que “One Piece”, “JoJo’s Bizarre Adventure” es una serie longeva. La aclamada serie de manga y anime creada por Hirohiko Araki en 1987 destaca por su estilo visual único, poses exageradas y batallas sobrenaturales. La trama gira en torno a la familia Joestar, que lucha contra fuerzas malévolas a través de distintas generaciones.

La séptima parte de “JoJo’s Bizarre Adventure”, anime basado en el manga de Hirohiko Araki, se ambienta en 1890 y sigue a Johnny Joestar, un exjinete parapléjico (Foto: Netflix)

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