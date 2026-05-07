“One Piece” se ha tomado tan en serio eso de “dominar los mares” que ahora también quiere adueñarse de tu agenda en lo que queda del 2026 y lo que falta del 2027. Y es que, entre el anime, el live-action, colaboraciones con LEGO y un remake de la historia, la franquicia de Eiichirō Oda viene con una batería de lanzamientos pensados para que te sumerjas por completo en el mundo de los Sombrero de Paja. ¿Quieres saber más al respecto? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que “One Piece” nació como manga en la revista Weekly Shonen Jump en 1997 y, desde entonces, la obra de Eiichirō Oda se convirtió en uno de los fenómenos más grandes del entretenimiento japonés.

Lo cierto es que, eventualmente, llegaron el anime de 1999, las películas, los especiales y, en los últimos años, la serie live-action de Netflix, que terminó de disparar el interés de una nueva generación de espectadores.

¿QUÉ LANZAMIENTOS DE “ONE PIECE” LLEGAN EN EL 2026?

El 2026 está reservado para el especial animado en 3D “LEGO One Piece”, producción que reimagina las primeras aventuras de Luffy con una estética de bloques.

Este proyecto nace de la alianza entre The LEGO Group, Shueisha y Atomic Cartoons, y condensa los sucesos de las temporadas 1 y 2 del live-action en dos partes con un narrador de lujo: Usopp.

El estreno global está programado para el martes 29 de septiembre del 2026 , con lanzamiento en Netflix.

Por otro lado, en la agenda del año también aparecen el One Piece Day y el One Piece Fest (entre el 22 y 23 de agosto ) , pensados como celebraciones y festivales alrededor de la marca... con énfasis en anuncios, materiales promocionales y actividades especiales para los fans.

A todo esto se suma el avance natural del manga, que seguirá publicando nuevos capítulos; el anime, que se encuentra desarrollando el arco de Elbaph; y el estreno del especial “One Piece Heroines”, confirmado para emitirse en Japón el domingo 5 de julio del 2026 (a nivel internacional, se espera su disponibilidad a través de Crunchyroll).

¿QUÉ PROYECTOS ESTRENA “ONE PIECE” EN EL 2027?

El 2027 arranca con una pieza clave: “THE ONE PIECE”, serie de anime producida por Wit Studio que funciona como remake compacto de la saga de East Blue.

Se trata de siete episodios de unos 40‑45 minutos cada uno, pensados para cubrir—aproximadamente—los primeros arcos del manga, hasta el reclutamiento de Sanji.

La ventana de estreno es febrero del 2027 , con lanzamiento global en Netflix y todos los capítulos disponibles desde el primer día.

Respecto al live-action, Netflix prepara la tercera temporada de la serie, enfocada en la saga de Alabasta.

Bajo el título tentativo “One Piece: The Battle of Alabasta”, esta tanda de episodios lleva a Luffy y los Sombrero de Paja al reino desértico gobernado por Vivi y sitiado por los planes de Crocodile.

La plataforma de streaming ya confirmó su llegada para el 2027 y la presenta como el siguiente gran arco después de los eventos vistos en Loguetown.

Finalmente, nos encontramos con un proyecto que todavía guarda muchas incógnitas: una nueva película de “One Piece” en desarrollo, la cual todavía no tiene título ni fecha de estreno definida.

Lo único claro—por ahora—es que se trata de una cinta adicional dentro de la línea oficial de filmes de la franquicia, que llegará una vez que Toei Animation y los canales oficiales concreten el anuncio completo.

Y tú, ¿ya estás preparado para todos estos lanzamientos?

En el anime "One Piece", Monkey D. Luffy recorre los mares junto a su tripulación con la meta de hallar un legendario tesoro y así convertirse en el próximo rey de los piratas (Foto: Toei Animation)

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