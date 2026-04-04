Después de una pausa de tres meses, “One Piece” finalmente regresa a las pantallas el 5 de abril de 2026. Por lo tanto, los fanáticos del longevo anime basado en el manga homónimo de Eiichiro Oda podrán ver cómo continúa la historia de Monkey D. Luffy, quien junto a su tripulación, los Piratas de Sombrero de Paja, busca el tesoro legendario del difunto rey de los piratas, Gol D. Roger, para convertirse en el nuevo monarca de los mares. Si estás esperando los nuevos capítulos, revisa los detalles, pero si eres nuevo en este maravilloso universo, tal vez te preguntes, ¿cuánto tiempo necesitas para ver la serie completa?

Debido a que el anime se estrenó en 1999, tiene una gran número de fans y con cada año se suman nuevos seguidores. No obstante, gracias a la serie live action de Netflix protagonizada por Iñaki Godoy, la historia de Luffy también llegó a los espectadores alejados del mundo anime. Cautivados por las dos temporadas, muchos incluso han aceptado el reto de ver el longevo anime.

¿CUÁNTO TIEMPO NECESITAS PARA VER “ONE PIECE”?

Hasta abril de 2026, “One Piece” tiene más de 1150 episodios y más de 20 temporadas. Aunque respecto a este último no hay un consenso, ya que depende de la manera en la que se agrupen los capítulos. Normalmente se dividen en sagas o arcos, pero en Crunchyroll se cuentan 22 temporadas, mientras que en Netflix aparecen 32 temporadas.

"One Piece" es una de las series de anime más longevas, y se ha convertido en un fenómeno cultural en Japón (Foto: Toei Animation)

En cualquier caso, eso no cambia que, antes del 5 de abril el anime cuenta con 1155 episodios, 15 películas animadas y 13 especiales de televisión en Japón. Cada capítulo dura entre 22 y 24 minutos. Esto multiplicado por el número de episodios da un total de 27 720 minutos.

Basados en esa cifra, son alrededor de 462 horas, lo que equivale a 19,25 días o aproximadamente 2,75 semanas. Por supuesto, esto sin considerar los descansos necesarios para comer, dormir y otras pausas adicionales. Entonces, todo dependerá del tipo de espectador que decida ver “One Piece”. ¿Eres de los que ama hacer maratones de series y películas, o prefieres ver un par de episodios por día?

Si también deseas ver las películas, suman un total de 1.327 minutos, o un poco más de 22 horas.

¿Y el live action de “One Piece”?

Hasta el momento, la serie live action de Netflix tiene dos temporadas de ocho episodios cada una. Cada capítulo tiene una duración entre 50 y 66 minutos. Por lo tanto, son aproximadamente 464 minutos de material de “One Piece” por ver en cada temporada. Casi ocho horas.

Por lo tanto, las dos temporadas del live action de “One Piece” se pueden ver en un fin de semana. Una vez más, dependerá del tiempo que desees dedicarle a las aventuras de Luffy y los Sombreros de Paja.

El actor mexicano Iñaki Godoy es el encargado de interpretar a Monkey D. Luffy en el live action de "One Piece", que cuenta con dos temporadas (Foto: Netflix)

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