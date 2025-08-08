La historia de “One Piece” empezó con Luffy y Zoro iniciando su viaje en el East Blue. A medida que los Piratas de Sombrero de Paja viajaron por el Grand Line la tripulación empezó a crecer y otros se unieron a la aventuras de navegar por el mundo. Desde entonces, los protagonistas del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda han pasado por distintas pruebas y adversidades que han logrado superar con éxito, consiguiendo nuevos aprendizajes y enseñanzas.

Gracias a todo eso, los Piratas de Sombrero de Paja se han convertido en un poderoso equipo que se encuentra en la cima del universo pirata. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde que iniciaron el viaje? Por lo tanto, ¿qué edad tienen personajes como Luffy, Zoro, Sanji, Nami y el resto.

Desde el salto temporal, ha transcurrido un tiempo considerable, pero no se ha confirmado la edad exacta de los protagonistas de “One Piece” durante el arco de Elbaph.

Sanji empezó en "One Piece" con 19 años, así que en el arco de Elbaph tendría alrededor de 22 años (Foto: Toei Animation)

¿CUÁNTOS AÑOS TIENEN LUFFY, ZORO Y EL RESTO DE PIRATAS DE SOMBRERO DE PAJA?

Cuando “One Piece” empezó Luffy tenía 17 años y soñaba con convertirse en el Rey de los Piratas. Tras años de historia, el protagonista del popular anime podría tener alrededor de 20 años en el Arco de Elbaph.

Aunque no es oficial, existe una forma de calcular las edades de personajes como Luffy, Nami, Sanji, Zoro, Franky, Robin, Usopp y Brook: determinar cuánto tiempo pasó desde el inicio de su viaje hasta llegar al arco de Elbaph.

El punto clave en todo esto es el salto temporal de “One Piece” tras el arco del Archipiélago Sabaody. Fueron dos años en los que los miembros de la tripulación entrenaron intensamente.

Cuando "One Piece" empezó Luffy tenía 17 años, por lo tanto, en el arco de Elbaph tiene 21 años (Foto: Toei Animation)

Miembro de la tripulación del Sombrero de Paja Edad inicial Edad tras el salto temporal Edad en el Aarco de Elbaph Luffy 17 19 20 - 21 Zoro 19 21 22 - 23 Sanji 19 21 22 - 23 Nami 18 20 21 - 22 Usopp 17 19 20 - 21 Robin 28 30 31 - 32 Chopper 15 17 18 - 19 Franky 34 36 37 - 38 Brook 88 90 91 Jinbe 44 46 47 - 48

Nami tenía 18 años al inicio de "One Piece", así que actualmente tiene 22 años (Foto: Toei Animation)

