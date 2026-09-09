Si eres de los que tiene reservado cada domingo para ver “One Piece” sin falta, te aviso que debes prepararte para un cambio en la rutina. Y es que “Dragon Ball” vuelve a la televisión japonesa con una interesante propuesta: ni más ni menos que una versión renovada de uno de sus arcos más queridos... y llega justo tomando el horario de la serie de los Sombrero de Paja. Así, si quieres saber más sobre el regreso de una de las franquicias más grandes del anime, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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Vale precisar que “Dragon Ball Super: Beerus” se presenta como una edición mejorada de la adaptación original, con animación renovada, escenas redibujadas y un enfoque más cercano al manga de Toyotarou.

De esta manera, funciona como preparación para lo que viene después: “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”, el anime basado en el arco de Moro.

¿DE QUÉ TRATA “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

La historia de “Dragon Ball Super: Beerus” arranca varios años después de la derrota de Majin Buu, cuando la Tierra por fin vive un periodo de calma.

Sin embargo, ese equilibrio se rompe cuando Beerus, el Dios de la Destrucción, despierta de un largo sueño y se entera de que un saiyan derrotó a Freezer.

Así, esa información lleva al poderoso personaje directo hasta Goku, dando inicio a un nuevo conflicto.

Cabe resaltar este remake no se limita al arco de Beerus: también adaptará las sagas de la resurrección de Freezer y el Torneo del Universo 6, fusionando tramas para ofrecer un relato más ágil que el de la producción original.

"Dragon Ball Super: Beerus" es una edición mejorada y remasterizada del anime original (Foto: Toei animation)

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE ESTRENA “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

El primer episodio de “Dragon Ball Super: Beerus” llega a Japón el domingo 11 de octubre del 2026, a través de Fuji TV.

Además, se ha confirmado que la emisión en televisión abierta será a las 11:15 p.m. (hora de Japón).

Es decir, ocupará el vacío en la parrilla semanal que dejará “One Piece” desde el 27 de septiembre.

Por otro lado, su estreno internacional en el streaming se espera en Crunchyroll, la plataforma de referencia en la industria del anime.

LOS TEMAS MUSICALES DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”

Respecto a los temas musicales de “Dragon Ball Super: Beerus”, se ha revelado que “ONOGAMI”, interpretado por MEGATERA・ZERO, funcionará como opening.

“Kan Peki No Peki” de VK Blanka, por su parte, es la composición elegida como ending de la serie.

Beerus es el poderoso Dios de la Destrucción del Universo 7 en la franquicia anime "Dragon Ball" (Foto: Toei animation)

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