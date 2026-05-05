Después de la confirmación de las fechas y ciudades para “My Hero Academia in Concert” en Estados Unidos, los fanáticos del anime de Norteamérica reciben otra gran noticia. Principalmente, los que son seguidores de “One Piece”, ya que prepara un importante evento para agosto de 2026. Se trata del One Piece Fest, experiencia inmersiva de gran magnitud enfocado en los fans y en celebrar el aniversario de la serie creada por Eiichirō Oda. A continuación, te comparto los principales detalles del esperado festival.

El One Piece Fest es un evento nuevo que celebrará su edición inaugural en agosto de 2026. Aunque la franquicia cuenta con varias celebraciones, el festival que se realizará en Los Angeles tiene un formato específico bajo el nombre de “One Piece Fest” y es el primero en este tipo.

“Estamos encantados de lanzar One Piece Fest este verano con su primer evento aquí en Los Ángeles”, señaló Lisa Yamatoya, Directora Sénior y Jefa de Marketing de Toei Animation Inc.

“One Piece Fest 2026 marca la edición inaugural de nuestra celebración conceptual ‘All One Piece’ dedicada a los fans. Desde nuestros invitados especiales, paneles y la experiencia inmersiva ‘Elbaph Experience’ especialmente producida en The Dome, hasta música en vivo, actividades y productos exclusivos, One Piece Fest 2026 será un evento repleto de actividades. ¡Ningún fan de One Piece querrá perdérselo!”, agregó.

El "One Piece Fest 2026" se centra en el universo de la serie (anime, manga, live action) con anuncios de novedades y experiencias de inmersión (Foto: Toei Animation)

FECHA Y HORARIO DEL ONE PIECE FEST 2026

De acuerdo con la descripción de la página del evento, el One Piece Fest 2026 es “una experiencia inmersiva para fans inspirada en el espíritu pirata, la aventura y el viaje que llevó a Monkey D. Luffy y su tripulación de Sombrero de Paja a Los Ángeles.”

El evento tendrá lugar los días 25 y 26 de agosto. Estos son los horarios:

25 de agosto

Sesión 1: de 10:00 a 14:00.

Sesión 2: de 16:00 a 20:00 horas.

26 de agosto

Sesión 1: de 10:00 a 14:00.

Sesión 2: de 16:00 a 20:00 horas.

Aunque el evento de “One Piece” está abierto a fans de todas las edades, los menores de 13 años deben ir acompañados de un padre o tutor.

¿CÓMO CONSEGUIR ENTRADAS PARA EL ONE PIECE FEST 2026?

Para comprar las entradas para el One Piece Fest 2026, primero debes participar en la Lotería de boletos. Necesitas enviar tu información a través de la página oficial de la lotería durante el período de inscripción.

Los ganadores serán seleccionados al azar y notificados por correo electrónico antes del jueves 21 de mayo. Además, podrán adquirir paquetes por $109 (más una pequeña tarifa) que les darán acceso general para dos (2) personas.

El afiche promocional "One Piece Fest 2026", el evento inmersivo de gran magnitud enfocado en los fans (Foto: Toei Animation)

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