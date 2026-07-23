Si eres de los que sigue de cerca cada lanzamiento de “One Piece” más allá del anime y el manga, seguro te interesará saber que uno de los productos más esperados del año dentro del universo de la franquicia ha tenido un cambio de planes. Se trata de la “One Piece magazine” Vol. 21, una publicación especial pensada para el público más fan que acaba de aplazar su estreno hasta diciembre del 2026. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la “One Piece magazine” es la revista oficial de la editorial Shueisha dedicada por completo al universo creado por Eiichiro Oda, con números especiales que exploran a profundidad el mundo de la serie.

Así, se presenta como una publicación que reúne material inédito, ilustraciones, entrevistas y proyectos alrededor de la historia de Monkey D. Luffy.

¿QUÉ CAMBIÓ EN LA FECHA DE LANZAMIENTO DE ESTA PUBLICACIÓN DE “ONE PIECE”?

Tal como reporta Oricon, Shueisha confirmó que el volumen 21 de la revista postergó su salida al mercado.

Y es que si bien su fecha original de publicación quedó inicialmente fijada para el 4 de septiembre, ahora se ha revelado que el título llegará a las tiendas el viernes 11 de diciembre del 2026.

¿POR QUÉ SE RETRASÓ EL LANZAMIENTO DE ESTA PUBLICACIÓN DE “ONE PIECE”?

Resulta que, en esta ocasión, la revista oficial de la editorial Shueisha se centra en las heroínas de la historia y llega acompañada de una versión que incluye una carta física del “ONE PIECE Card Game”.

En este contexto, la compañía recibió un volumen de pedidos muy superior al proyectado, lo que llevó a que la producción requiera más tiempo del previsto en un inicio.

Importante: este episodio se da en medio de una ola de interés por los objetos coleccionables de la franquicia, luego de que un naipe incluido en una edición reciente de la revista Shonen Jump generara escasez en tiendas.

¿CÓMO ES LA EDICIÓN CON CARTA DE ESTA PUBLICACIÓN DE “ONE PIECE”?

La versión especial de la “One Piece magazine” Vol. 21 viene con una carta inspirada en la portada del volumen 2 de la revista, protagonizada por Monkey D. Luffy.

El precio de esta edición es de 1.760 yenes (alrededor de 10,7 dólares), mientras que la variante estándar, sin la carta, tiene un valor de 1.650 yenes (10 dólares).

Cabe resaltar que esta publicación especial funcionó bajo la modalidad de pedido anticipado y ya cerró su periodo de reservas.

La versión estándar, en cambio, seguirá el canal habitual de venta en librerías y tiendas especializadas japonesas una vez llegue la nueva fecha.

Este es el cartel promocional de la revista japonesa "One Piece magazine" Vol. 21 (Foto: Shueisha)

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