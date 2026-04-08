Junto al esperado regreso del anime “One Piece”, que adapta el arco de Elbaph del famoso manga creado por Eiichiro Oda y marca el inicio del fin de la longeva serie que empezó en 1999, también se revelaron otras novedades sobre la franquicia. Desde la fecha de estreno y el título de la tercera temporada del live action de Netflix protagonizado por Iñaki Godoy, hasta una ansiada actualización del remake anime producido conjuntamente por Shueisha, Toei Animation, Fuji TV, Wit Studio y Netflix. Sin embargo, no es lo que los fanáticos esperaban.

WIT Studio anunció por primera vez la producción de la serie “The One Piece” en diciembre de 2023. Casi un año después publicó un video “Detrás de cámaras de la producción” en su canal oficial de YouTube. Desde entonces, no han compartido actualizaciones realmente relevantes, esto incluye la que se hizo el 7 de abril de 2026.

Los fans esperaban la fecha de estreno o un primer tráiler del nuevo anime, pero el nuevo avance de Netflix solo muestra algunos bocetos del diseño de personajes de los Sombrero de Paja y Shanks. La mayoría de las imágenes se compartieron con anterioridad, así que no hay muchas novedades sobre el producto final. Entonces, ¿qué se sabe hasta el momento sobre este remake?

Monkey D. Luffy y su tripulación de los Piratas de Sombrero de Paja en el anime de Netflix "The One Piece" (Foto: Wit Studio)

LO QUE SABEMOS SOBRE “THE ONE PIECE”, EL REMAKE DE NETFLIX

Hasta el momento, se sabe que la nueva serie de anime remake se titula “The One Piece” y adaptará el manga de Eiichiro Oda desde el principio, pero busca diferenciarse de la producción de Toei Animation. Parte de la saga del East Blue del manga original, cuenta con tecnología de vanguardia y tiene en cuenta las expectativas del público actual.

Anteriormente, George Wada, cofundador y director ejecutivo de Wit Studio, explicó cómo nació la nueva versión de “One Piece”. “La razón por la que decidimos rehacer ‘One Piece’ es algo que dijo el autor, Eiichiro Oda. Comentó que ‘One Piece’ se ha vuelto muy extenso y lleno de detalles, dado que comenzó hace tanto tiempo. La nueva generación que ve las producciones modernas tal vez no sienta el mismo entusiasmo por la animación antigua”.

“Sentía cierto arrepentimiento por aquello y quería que la nueva generación conociera y siguiera la historia. Eso me motivó a rehacer esta gran historia utilizando técnicas modernas adecuadas para el público actual”, señaló al canal de YouTube Ai Show.

¿En qué se diferencia de la versión de Toei Animation?

El director Masashi Koizuka señaló su deseo de “utilizar la mejor parte del manga” y presentar una versión más fiel que la de Toei Animation. “En el fondo, tengo un fuerte deseo de utilizar la mejor parte del manga. Para ello, habrá una diferencia entre una película que incorpore estos detalles... Esto forma parte de nuestra identidad en este proyecto y añade un toque único a ‘One Piece’, creado por WIT Studio”.

“Los temas del manga original son profundos. Como la guerra o el abordaje de cuestiones raciales”, agregó Koizuka. “Permite que lectores de todas las edades reflexionen sobre ello y se entretengan al mismo tiempo. En mi opinión, esta es la parte más fascinante del manga. Ahí reside la esencia de la obra”.

Sinopsis de “The One Piece”

De acuerdo con la descripción de Netflix, “producida por WIT Studio, ‘The One Piece’ es una nueva adaptación al anime que parte de la saga East Blue del manga original. A diferencia de la serie de televisión que ha avanzado a toda velocidad durante más de 25 años, esta serie aprovecha el potencial expresivo de la tecnología moderna para ofrecer una visión familiar pero a la vez novedosa de las aventuras de Luffy. Las imágenes exclusivas de los bocetos de diseño de personajes y los storyboards que se muestran en este video ofrecen un vistazo al mundo de este nuevo anime.”

Además se sabe que “The One Piece” cuenta con la dirección de Masashi Koizuka, quien trabajó en las primeras temporadas de “Attack on Titan” y “Ranking of Kings”, con Hideaki Abe como asistente de dirección, Taku Kishimoto en la composición, Kyoji Asano y Takatoshi Honda en el diseño de personajes, Yasuhiro Kajino en el diseño de criaturas, Eri Taguchi en el diseño de utilería, Ken Imaizumi y Shuhei Fukuda como los directores de acción, y Tomomori Kuroda como la dirección artística.

Por lo pronto, “The One Piece” no tiene fecha de estreno ni un primer teaser tráiler. Solo queda esperar por más novedades.

El anime "The One Piece" busca adaptar solo el contenido esencial del manga de Oda, pero aún no tiene fecha de estreno en Netflix (Foto: Wit Studio)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí