El anime “One Piece” sigue sorprendiendo a sus fanáticos que están a la expectativa por conocer lo que ocurrirá en el episodio 1153. Si bien, presenciaremos momentos cargados de mucha acción, también habrá chispazos cómicos haciendo que la emoción nos invada cada minuto. Si no quieres perderte ningún detalle, te damos a conocer la fecha de estreno, la hora y el link para ver a Luffy y su pandilla.

Como se recuerda, el capítulo anterior mostró a Saturn completamente destruido tras recibir una gran cantidad de goles de Luffy y Bonney, además se muestra una imagen de Kuma sonriendo al ver la venganza de su hija. Al final, hay una sensación de victoria, pero también un fuerte peso emocional por la muerte de Atlas y el costo que ha tenido la huida de Egghead. ¿Qué pasará ahora?

El episodio 1153 estará cargado de acción (Foto: Toei Animation)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1153 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1153 de “One Piece” se estrena este el domingo 14 de diciembre de 2025 en Crunchyroll, mientras que a Netflix llegará casi una semana después: el sábado 20 de diciembre.

¿CÓMO VER “ONE PIECE” - EPISODIO 1153?

Tal como lo mencionamos líneas arriba, el episodio 1153 estará disponible en Crunchyroll, donde se puede ver cada capítulo en japonés con subtítulos en español, inglés y varios idiomas más. En tanto a Netflix, los episodios de “One Piece” llegan con casi una semana de retraso y para acceder a él solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

Vale precisar que también está disponible en Crunchyroll un episodio resumen de 80 minutos que abarca la totalidad del arco argumental de Egghead Island hasta el momento.

El episodio 1153 del anime "One Piece" se llamar "¡La revolución de una era! El color del Rey Supremo que lidera a Luffy" (Foto: Toei Animation)

HORARIO PARA VER EL EPISODIO 1153 DE “ONE PIECE”

Estados Unidos: 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET)

8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 9:45 a.m.

9:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 10:45 a.m.

10:45 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 11:45 a.m.

11:45 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 12:45 p.m.

12:45 p.m. España: 5:45 p.m.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “ONE PIECE” – EPISODIO 1153

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 1153 DE “ONE PIECE”?

En el episodio 1153de “One Piece” veremos a un Saturn finalmente derrotado por el golpe de liberación que le da Nika. Aunque eso debería detener al resto, los feroces ataques de los cinco ancianos continúan. Lo peor es que a los sombreros de paja se les impide escapara de la isla.

Ellos están rodeados con llamas que se intensifican cada vez más por todas partes. Por lo que el gigante de hierro se alzará en este capítulo.

El episodio 1153 del anime One Piece se llamará “¡La revolución de una era! El color del Rey Supremo que lidera a Luffy”.

Se sabe que en el episodio 1153 del anime entraremos de lleno en el pasado de Elbaf y en el origen de Loki, conectando ese flashback con Joy Boy, los gigantes y el papel de Luffy como heredero de esa voluntad. Este capítulo estará muy centrado en drama familiar, prejuicios contra los gigantes y el nacimiento de una figura temida por una antigua profecía.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí