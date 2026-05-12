“One Piece”, que narra la épica aventura de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas de Sombrero de Paja, quienes navegan por un peligroso océano llamado Grand Line con el objetivo de encontrar el legendario tesoro y convertirse en el nuevo Rey de los Piratas, es una de las series manga y animes más longevas. Por lo tanto, tiene una lista muy larga de personajes creados por Eiichirō Oda, desde los principales, secundarios y recurrentes. Pero ¿quiénes son los favoritos de los fans? De hecho, existe una encuesta para determinar a los más populares.

Se trata del “Top 100 Mundial de One Piece” (o World Top 100), que es una encuesta de popularidad global histórica realizada por la franquicia de “One Piece” para determinar los 100 personajes más queridos por los fans de todo el mundo. La primera edición se realizó en 2021 y contó con más de 12 millones de votos de fans.

Esta votación masiva es parte del proyecto “One Piece 1000 Logs” y permite que los seguidores elijan a su personaje favorito de entre 1,174 opciones disponibles. En 2021, el ganador indiscutible fue Monkey D. Luffy, seguido por Roronoa Zoro, Nami, Sanji y Trafalgar Law. Aunque no llegaron al Top 5, también destacaron otros favoritos del público como Carrot, Boa Hancock y Robin.

Monkey D. Luffy lidera la encuesta de los personajes más populares de "One Piece", que fue lanzada para celebrar las 600 millones de copias del manga de Eiichirō Oda (Foto: Shueisha)

LA SEGUNDA ENCUESTA GLOBAL SOBRE LOS PERSONAJES MÁS POPULARES DE “ONE PIECE”

La edición 2026 de la encuesta mundial WORLD TOP 100, que fue lanzada para celebrar las 600 millones de copias del manga de Eiichirō Oda, ya está en marcha e incluso ha revelado sus resultados intermedios. Con casi 10 millones de votos emitidos hasta principios de mayo, la competencia está liderada por el icónico “Trío Monstruoso” en los tres primeros puestos.

Pero es importante recordar que estos son solo resultados preliminares, ya que el periodo de votación es del 4 de marzo al 11 de junio de 2026, y los resultados definitivos se revelarán durante el evento ONE PIECE DAY ’26, que se celebrará el 22 y 23 de agosto en el Makuhari Messe de Japón.

Esta es la clasificación intermedia de la segunda edición del “Top 100 Mundial de One Piece”:

Monkey D. Luffy Roronoa Zoro Sanji Nami Trafalgar Law (Trafalgar D. Water Law) Nico Robin Portgas D Ace Shanks Uta Tony Tony Chopper

El puesto 11 lo ocupa Boa, mientras que Sabo se ubica en el puesto 14. Por lo pronto, Usopp está en el puesto 16, seguido de muy cerca de la eterna favorita fantasma Perona, que se ubica en el 18. En tanto, Loki, uno de los personajes centrales del arco de Elbaph, se posiciona en el puesto 21.

Roronoa Zoro, Sanji, Nami y Trafalgar Law también se ubican en el Top 5 de la segunda encuesta global sobre los personajes de "One Piece" (Foto: Shueisha)

¿CÓMO VOTAR POR TU PERSONAJE FAVORITO DE “ONE PIECE”?

Tienes hasta el 11 de junio para participar en la edición 2026 de la encuesta mundial WORLD TOP 100. Estas son las tres formas principales de votar por tu personaje favorito de “One Piece”:

Votación Web (1 punto por voto): Debes entrar al sitio oficial, seleccionar a tu personaje favorito y pulsa el botón de “Votar”. No es necesario crear una cuenta y puedes votar una vez al día.

App “ONE PIECE BASE” (1 punto por voto): Si descargas la aplicación oficial de la franquicia, también puedes registrar un voto diario adicional.

Votación por Postal (10 puntos por voto): Debes usar los cupones físicos que vienen en el tomo 114 del manga o en números recientes de la revista Weekly Shonen Jump.

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