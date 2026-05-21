Si estabas esperando que Netflix termine de subir el arco Whole Cake Island de “One Piece”, ya puedes ir haciendo espacio en tu agenda. Y es que la plataforma de streaming incluyó los episodios 850-877 del anime en su calendario de estrenos oficiales en Estados Unidos. Así, si no te los quieres perder, aquí te cuento cuándo llegan estos capítulos, qué parte de la trama cubren y más detalles respecto a su lanzamiento. ¡Presta atención y anda preparándote para tu próxima maratón frente a la TV!

Tal como recuerda Crunchyroll, el arco Whole Cake Island sigue a Luffy y un pequeño equipo rumbo al territorio de Big Mom para rescatar a Sanji de un matrimonio arreglado con Charlotte Pudding.

De esta manera, es una de las sagas clave de la segunda mitad de la serie y funciona como antesala de Wano.

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 850-877 DE “ONE PIECE” EN NETFLIX USA?

El bloque de episodios 850-877 de “One Piece” se suma al catálogo de Netflix USA el lunes 1 de junio de 2026.

Es decir, comparte fecha de lanzamiento con otros estrenos de anime, como la segunda temporada de “Shangri-La Frontier” y la película “Milky☆Subway: The Galactic Limited Express".

Vale precisar que los capítulos 823-849 llegaron a la plataforma el pasado 1 de mayo de 2026, por lo que el público en territorio estadounidense ya puede disfrutarlos online.

¿DE QUÉ TRATAN LOS EPISODIOS 850-877 DE “ONE PIECE”?

Como mencioné previamente, este arco sigue al equipo de rescate de Sanji que viaja al territorio de Big Mom para impedir su boda política con Pudding y romper la alianza entre la familia Charlotte y los Vinsmoke.

A partir de los episodios 850 en adelante, la historia entra en su tramo más intenso: la boda ya explotó, la alianza con Capone Bege está en marcha y el foco se traslada a la huida de Totto Land con Big Mom desatada, además del duelo entre Luffy y Katakuri en el Mundo Espejo.

¿CÓMO VER “ONE PIECE” EN NETFLIX USA?

En Estados Unidos, el anime “One Piece” está disponible en Netflix, con varias temporadas que llegan de forma gradual a su catálogo.

Por lo tanto, para ver el show televisivo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Recuerda que se ofrecen los siguientes planes en el país norteamericano:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

Estos son algunos de los animes con fecha de estreno fijado en Netflix USA (Foto: @netflix / X)

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