La longeva y popular franquicia “One Piece” continúa en expansión. Poco después del lanzamiento del primer tráiler del anime remake de Netflix y WIT Studio que muestra a Luffy zarpando al mar, recibiendo el sombrero de paja de Shanks y ejecutando su primer e inolvidable ataque Gomu Gomu no Pistol contra el Señor de la Costa, se confirmó la fecha de estreno del episodio especial del anime basado en el legendario manga de Eiichiro Oda. Se trata del esperado spin-off “One Piece Heroines”. ¿Cuándo se estrenará? ¿De qué trata? ¿Dónde y cómo verlo?

Esta no es la primera vez que la serie apuesta por un episodio especial. En 2024, para conmemorar el 25.° aniversario de la franquicia, se estrenó “One Piece Fan Letter”, basado en las historias cortas de la novela “One Piece novel: Historias de los Sombrero de Paja”. Se trata de una historia autoconclusiva que sigue a varios personajes cotidianos cuyas vidas han sido tocadas por los protagonistas.

“One Piece Heroines” explora historias cortas, cómicas y cotidianas centradas en las protagonistas femeninas del universo de “One Piece”. Este proyecto destaca por alejarse de los combates épicos habituales de la serie para ofrecer un enfoque más íntimo, estético y centrado en la vida cotidiana de los personajes femeninos.

Ambientado en el universo de la historia principal, este episodio de "One Piece Heroines" se centra en Nami, pero también cuenta con la participación de Robin (Foto: Toei Animation)

¿DE QUÉ TRATA “ONE PIECE HEROINES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “One Piece Heroines”, “tras comprar unos zapatos que le lastiman los pies, Nami regresa a la tienda insatisfecha. Allí conoce a Lebno, el diseñador, quien le dice: ‘Te haré un par nuevo desde cero, pero solo si posas como mi modelo’. Los zapatos son confeccionados por el artesano Miucha, lo que da lugar a un encuentro inesperado y lleno de estilo”.

En este episodio, Nami, Nico Robin, Vivi y Perona viven aventuras fuera de la narrativa principal. Mientras Nami mientras lidia con unos zapatos que la lastiman y se involucra en el mundo de la moda, Robin también tiene una participación especial.

FECHA DE ESTRENO DE “ONE PIECE HEROINES”

En Japón, el especial “One Piece Heroines” se estrenará el 5 de julio de 2026 a las 11:15 p. m. JST a través del canal Fuji TV. Mientras que al resto del mundo, llegará a través de Netflix el 11 de julio. Aún no se ha confirmado si también estará disponible en Crunchyroll.

Por lo tanto, para ver este spin-off solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “ONE PIECE HEROINES”

MÁS SOBRE “ONE PIECE HEROINES”

El diseño de personajes de “One Piece Heroines” está a cargo de Takashi Kojima y presenta una estética más suave, elegante y estilizada en comparación con el anime principal.

Haruka Kamatani se encarga de la dirección, mientras que Momoka Toyoda es responsable del guion. Además, la cantante japonesa Aina the End interpreta el tema musical principal del especial, titulado “Blue Shining Star”.

Respecto al elenco de voces estelar, regresan las voces originales del anime:

Akemi Okamura le da voz a Nami

Yuriko Yamaguchi le da voz a Nico Robin

Maaya Sakamoto le da voz a la zapatera Miucha

Takehito Koyasu le da voz al diseñador Lebno Listchaque

Akemi Okamura le da voz a Nami en la esperada adaptación de las novelas ligeras oficiales que llegará a las pantallas este 5 de julio de 2026 (Foto: Toei Animation)

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