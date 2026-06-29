Si eres de los que espera cada domingo con la ilusión de disfrutar de un nuevo episodio de “One Piece”, puede que esta semana te hayas llevado una pequeña sorpresa al revisar la programación de Crunchyroll. Y es que el episodio 1169 del anime, que muchos fans del arco de Elbaph ya esperaban como el siguiente capítulo lógico de la historia, no aparece en la fecha habitual. En su lugar, Toei Animation tiene preparada otra cosa: un especial dedicado a Nami y a las heroínas de la franquicia: “One Piece: Heroines”.

Vale precisar que esta es la adaptación animada de las novelas ligeras “Heroines”, escritas por Jun Esaka e ilustradas por Sayaka Suwa.

Asimismo, el equipo creativo lo encabeza Haruka Kamatani en la dirección, mientras que Momoka Toyoda está a cargo del guion.

¿POR QUÉ EL EPISODIO 1169 DE “ONE PIECE” NO LLEGARÁ EL 5 DE JULIO?

El episodio 1169 de “One Piece” se estrenará el domingo 12 de julio del 2026, una semana después de lo que muchos fans esperaban.

En el horario habitual del domingo 5 de julio, Fuji TV emitirá el especial “One Piece: Heroines”, lo que representa una pausa antes de retomar la historia principal.

Importante: este tipo de intercambio en el calendario no es inédito en la franquicia, ya que Toei Animation ha recurrido antes a especiales y eventos puntuales para cubrir semanas de transición mientras el equipo de producción trabaja en los nuevos capítulos.

¿DE QUÉ TRATA “ONE PIECE: HEROINES”?

Este especial adapta el primer episodio de la novela, titulado “episode: NAMI”.

La historia sigue a Nami después de comprar unos zapatos de mala calidad que le dañan los pies.

Y, al devolverlos, conoce a un diseñador llamado Lebno, quien le propone rehacer el calzado a cambio de que ella aparezca en su desfile de moda.

Además, la producción cuenta con la presencia de Nico Robin con su actriz de voz habitual.

Por otro lado, Takehito Koyasu, conocido por los fans de “One Piece” como la voz de Kuzan (el almirante Aokiji), le presta su voz al diseñador, y la veterana Maaya Sakamoto se incorpora al elenco como Miucha, la zapatera a cargo del encargo.

Cabe resaltar que el especial presenta un estilo visual diferente al del anime, con diseños de personajes más suaves, fondos más detallados y un énfasis claro en la moda y en la vida cotidiana.

MIRA EL TRÁILER DE “ONE PIECE: HEROINES”

¿DÓNDE VER “ONE PIECE: HEROINES”?

En Japón, el especial “One Piece: Heroines” se emitirá el 5 de julio del 2026 a las 11:15 p.m. (JST) a través de Fuji TV.

A nivel internacional, el título llegará a Netflix el sábado 11 de julio.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Finalmente, los fans que siguen el anime “One Piece” por Crunchyroll tendrán que esperar hasta el domingo 12 de julio para el regreso del relato principal con el episodio 1169.

Lebno Listchaque es un diseñador de modas y dueño de marca que pertenece al universo "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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