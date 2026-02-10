En el universo de “One Piece”, la Grand Line (o Gran Ruta) siempre fue sinónimo de promesa, peligro y leyenda. Y, para alegría de los fans, el nuevo tráiler de la temporada 2 de la serie live-action de Netflix la convierte, por fin, en una realidad concreta para la producción. Así, podemos ver a los Sombrero de Paja escalar Reverse Mountain, enfrentarse a organizaciones como Baroque Works, cruzarse con gigantes, dinosaurios y marines implacables, mientras que Chopper hace su debut en medio de un desfile de nuevas Frutas del Diablo. De esta manera, se revela que el siguiente tramo del viaje no será solo más espectacular, sino también mucho más emocional para la tripulación.

Vale precisar que “One Piece: Into the Grand Line” (en español: “One Piece: Rumbo a la Grand Ruta”) es el título oficial de la segunda temporada del show televisivo, la cual tiene su fecha de estreno programada para el martes 10 de marzo del 2026.

Además, junto con el avance oficial de la nueva entrega de la ficción, llegó un mensaje de Eiichiro Oda, creador del manga:

“¡Ya casi está listo! Con la temporada 1, nos enfrentamos directamente a la pregunta que se hacía todo el mundo: «¿Es posible adaptar ONE PIECE a una serie de acción real?». La respuesta habló por sí sola, ya que la serie alcanzó el top 10 en 93 países y territorios, ¡y el número 1 en 46! ¡Guau!“.

“Junto con el excelente equipo de producción que logró esos brillantes resultados, les traemos la temporada 2, que se adentrará en Grand Line, el mar más formidable del mundo. En otras palabras, todas las convenciones que se establecieron en la temporada 1 se romperán”.

“Un desfile de usuarios de Frutas del Diablo, una raza de gigantes nunca antes vista, criaturas adorables, acción trepidante y efectos visuales impresionantes: ¡esta temporada está repleta de aún más momentos destacados! Déjate llevar por una experiencia inmersiva única en el cine".

“¡Que esta serie llegue a todos los espíritus aventureros del mundo! Queda un mes para zarpar. ¡Prepárate!“.

Antes de continuar, mira el tráiler de “One Piece: Into the Grand Line”:

LAS REVELACIONES DEL TRÁILER DE “ONE PIECE: INTO THE GRAND LINE”

1. Las nuevas islas de la serie live-action

El avance confirma que la temporada 2 cubre el camino de Luffy (Iñaki Godoy) y su tripulación desde Loguetown hasta Drum Island.

De esta forma, el mar ya no es solo un fondo bonito: ahora se vuelve una especie de muro imposible que el Going Merry tiene que escalar a contracorriente.

Asimismo, cada escenario apunta a un tono distinto: Whiskey Peak se presenta como un pueblo colorido que esconde una amenaza silenciosa, Little Garden introduce un mundo prehistórico con dinosaurios, y Drum Island anticipa un paisaje nevado donde la aventura se vuelve más íntima y emocional.

2. Chopper y los enemigos de nuestros protagonistas

Otro de los momentos clave del tráiler es la aparición de Tony Tony Chopper, el reno doctor que se suma a la tripulación con la voz en inglés y captura facial de Mikaela Hoover.

Por otro lado, en el frente enemigo, el avance pone el foco en Baroque Works, la organización criminal que se convierte en el gran obstáculo del viaje.

Buggy, por su parte, regresa como amenaza recurrente, mientras que Smoker se luce como una figura que complica cualquier plan sencillo de nuestros protagonistas.

3. Los nuevos poderes de las futas del diablo

Otra de las revelaciones del adelanto es que la temporada se enfoca en las nuevas habilidades de las Frutas del Diablo.

Y es que, en esta entrega, estas se consolidan como el sistema de poder principal de la historia.

Así, la insistencia de mostrar poderes variados y vistosos sugiere que la serie quiere competir visualmente en la liga de los grandes títulos de fantasía de Netflix, sin renunciar al tono juguetón del material original.

Y tú, ¿ya tienes ganas de disfrutar de los nuevos episodios del live-action de “One Piece”?

El póster de "One Piece: Rumbo a la Grand Ruta", título oficial de la segunda temporada de la serie live-action (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí