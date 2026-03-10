“One Piece: Into the Grand Line” (en español: “One Piece: Rumbo a la Grand Ruta“), la temporada 2 de la serie live-action de Netflix, ya está disponible en la plataforma de la “N” roja y ha arrancado con algo que muy pocas producciones logran: un puntaje perfecto de la crítica en Rotten Tomatoes, que—en sus primeras horas—llegó a marcar 100%... tanto en crítica como en audiencia. Así, esta nueva tanda de episodios consolida a la adaptación como uno de los títulos más sólidos del catálogo de originales del gigante del streaming.

Vale precisar que la segunda entrega de la producción nos muestra a los protagonistas de la historia enfrentándose a adversarios más feroces y a las misiones más peligrosas hasta la fecha.

Y es que Luffy (Iñaki Godoy) y los Sombreros de Paja zarpan hacia la extraordinaria Gran Ruta, un legendario tramo de mar donde el peligro y las maravillas les esperan a cada paso.

Entonces, mientras viajan por este reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se encontrarán con islas extrañas y una serie de nuevos enemigos formidables.

¿QUÉ ESTÁ DICIENDO LA CRÍTICA SOBRE “ONE PIECE: INTO THE GRAND LINE”?

A nivel general, los críticos destacan que la serie se está posicionando como un gran ejemplo de cómo llevar un shōnen al live-action sin traicionar el espíritu del material original.

Además, los expertos subrayan la combinación de corazón, escenas de acción de alto riesgo y un mayor foco en los pasados de los Sombrero de Paja, elementos que, en conjunto, justifican el entusiasmo actual.

Y, para quienes siguen el manga o el anime, varias reseñas apuntan a que esta temporada respeta las grandes líneas del arco de la Grand Line, algo que muchos temían perder en una versión de carne y hueso.

Sin embargo, no todo es perfecto: algunos especialistas señalan que ciertos efectos visuales siguen siendo irregulares y que, por momentos, Luffy no tiene tanta profundidad dramática como el resto de la tripulación... aunque sin arruinar la experiencia general.

De esta manera, si eres exigente con el CGI o buscas un tono más sobrio, conviene que llegues con la expectativa de una aventura vibrante y un poco desbordada, más que de un drama “prestigio” al estilo tradicional.

¿CÓMO LE FUE A “ONE PIECE: INTO THE GRAND LINE” EN ROTTEN TOMATOES?

El día de su lanzamiento, martes 10 de marzo del 2026, la temporada 2 de “One Piece” obtuvo un 100% de aprobación de la crítica y un 97% del público en Rotten Tomatoes, mejorando los ya buenos resultados de la primera temporada.

Y es que aquella entrega se quedó en un 86% de aprobación de la crítica y 95% del público.

Así, ahora nos encontramos con un “puntaje perfecto” en el lado de la crítica y de un recibimiento abrumadoramente positivo entre los usuarios.

NOTA: Al ser datos tempranos y con pocas reseñas contabilizadas, los porcentajes pueden descender con el tiempo, sin que eso signifique un rechazo al contenido.

¿VALE LA PENA VER “ONE PIECE: INTO THE GRAND LINE”?

Si ya disfrutaste la temporada 1, la recomendación de la mayoría de críticos es clara: la temporada 2 es un paso adelante y difícilmente te va a decepcionar, dado que la serie ha aprendido de sus aciertos y ha pulido varios de sus puntos débiles.

Y si nunca entraste al mundo de “One Piece”, esta entrega—combinada con la primera—funciona como una puerta de entrada amigable.

Sea como sea, recuerda que los puntajes son una guía útil, pero al final la decisión será tuya: si te atraen las historias de aventuras desbordadas, humor y piratas con poderes imposibles, esta segunda temporada merece estar en tu lista.

