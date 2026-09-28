El anime “One Piece” se despidió de las pantallas por este año, dejando a Luffy, a los gigantes de Elbaph y compañía en pleno caos. Así, la producción de Toei Animation, disponible en el catálogo de Crunchyroll, cerró su tramo del 2026 con una imagen de celebración y un episodio (#1180) que cambia el rumbo de la historia. Entonces, si te gustaría saber qué se sabe del regreso del show televisivo y qué otros proyectos de la franquicia te esperan mientras tanto, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que, el pasado domingo 27 de septiembre del 2026, el perfil oficial @Eiichiro_Staff de X publicó el ‘end card’ del episodio 1180: una ilustración especial que se suele preparar para el cierre de cada emisión.

Y, en este caso, funciona como una despedida de temporada en la que Luffy aparece con los brazos en alto en pleno festejo.

A él lo rodean otros personajes del arco de Elbaph en un ambiente de conmemoración guerrera, coherente con la estética que la serie viene construyendo en esta parte del relato.

Esta ilustración oficial celebra la emisión del episodio 1180 del anime "One Piece", el cual marca el gran final de las transmisiones de la serie para el año 2026 (Foto: Toei Animation)

¿CUÁNDO REGRESA “ONE PIECE” A LAS PANTALLAS?

El anime “One Piece” confirmó que su próxima emisión llegará en algún momento del 2027, pero la fecha exacta recién se comunicará más adelante.

Cabe resaltar que, tal como anunció la franquicia previamente, habrá 26 episodios por año de aquí en adelante.

¿DÓNDE VER “ONE PIECE”?

“One Piece” forma parte del catálogo internacional de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUÉ MÁS TRAE LA FRANQUICIA “ONE PIECE” MIENTRAS TANTO?

Tal como te puedes imaginar, la franquicia anime sigue con la agenda llena. En ese sentido, estos son los proyectos que planea estrenar en el futuro próximo:

“LEGO One Piece”: especial animado de Netflix con dos episodios (lanzamiento: martes 29 de septiembre del 2026).

especial animado de Netflix con dos episodios (lanzamiento: martes 29 de septiembre del 2026). “One Piece: Grand Gourmet”: videojuego que llega el 23 de octubre del 2026.

videojuego que llega el 23 de octubre del 2026. “The One Piece” : remake de WIT Studio, con estreno en febrero del 2027 en Netflix.

: remake de WIT Studio, con estreno en febrero del 2027 en Netflix. Serie live-action: la temporada 3 también llega a Netflix en el 2027.

la temporada 3 también llega a Netflix en el 2027. “ONE PIECE FILM GOD VALLEY”: película prevista para el verano del 2027.

película prevista para el verano del 2027. “ONE PIECE FILM BAAD”: segunda película, planificada para el 2029.

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