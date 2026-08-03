Si sigues de cerca el mundo de “One Piece” más allá del anime de Crunchyroll, seguro te interesará saber que el juego de cartas oficial de la franquicia (One Piece Card Game) ha anunciado una colaboración inesperada: resulta que Keisuke Itagaki, el mangaka detrás de “Baki the Grappler”, ilustró una carta especial de Kaido. Así, la pieza retrata a uno de los villanos más temidos de la historia de Luffy con un estilo que cualquier seguidor de los mangas de peleas reconocerá al instante.

Vale precisar que, en el One Piece Card Game de Bandai, los jugadores arman mazos con personajes, eventos y lugares de la franquicia para enfrentarse en partidas estratégicas usando puntos de recursos llamados “DON!!”, que permiten bajar cartas al campo y aumentar su poder.

En ese sentido, cada carta pertenece a colores y arquetipos específicos que definen el estilo de juego, y las expansiones periódicas suman nuevos líderes, habilidades y rarezas.

¿QUÉ CARTA DIBUJÓ EL CREADOR DE “BAKI” PARA EL ONE PIECE CARD GAME?

A través de su cuenta oficial de X, el pasado domingo 2 de agosto del 2026, “One Piece” confirmó que Keisuke Itagaki, reconocido por ser el creador de “Baki the Grappler”, ilustró una carta exclusiva de Kaido, titulada “The Strongest Creature”.

Y, tal como te puedes imaginar, esta fue una pieza especial creada específicamente para esta colaboración.

Cabe resaltar que la ilustración le da al Emperador del Mar el estilo visual que ha caracterizado al dibujante a lo largo de su trayectoria, marcado por músculos exagerados y una anatomía detallada.

Esta es una carta de Kaido del juego de cartas de "One Piece". La ilustración fue realizada por Keisuke Itagaki, el autor del manga "Baki" (Foto: Bandai)

¿CUÁNDO SE LANZA EL NUEVO SET DE CARTAS DE “ONE PIECE”?

De acuerdo con Oricon, el sobre que incluye esta carta se llama “The World’s Strongest Warriors” y llega a Japón el sábado 22 de agosto.

Asimismo, el set marca el debut de Rocks D. Xebec dentro del juego de cartas, un personaje muy esperado por el fandom, y estrena una nueva rareza bautizada “Pirates Super Parallel”, con las primeras cartas dedicadas a Luffy y a Rocks.

¿CÓMO SIGUE CRECIENDO EL UNIVERSO “ONE PIECE” EN PANTALLA?

Mientras el fandom espera el lanzamiento de esta carta física, el universo “One Piece” sigue expandiéndose en pantalla:

El anime continúa desarrollando el arco de Elbaph en Crunchyroll.

continúa desarrollando el arco de Elbaph en Crunchyroll. La serie live-action de Netflix ya terminó el rodaje de su tercera temporada prevista para el 2027.

Importante​: quienes quieran ver más partidas y novedades del juego pueden encontrar contenido reciente en el canal oficial de “One Piece” en YouTube.

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