Si eres de los que sigue “One Piece” desde hace años, seguro te interesará saber que se lanzó un especial del universo creado por Eiichiro Oda que no tiene nada que ver con un nuevo capítulo del manga ni con un episodio del anime. Y es que la exitosa franquicia decidió celebrar un hito de su historia con un formato que casi nadie esperaba: ni más ni menos que una obra de títeres protagonizada por Luffy, Zoro, Nami y el resto de la tripulación de los Sombrero de Paja, ya disponible para disfrutar en todo el mundo a través de YouTube.

Vale precisar que este video de marionetas se suma a otras iniciativas que “One Piece” ha desplegado en el 2026 para conmemorar los 29 años de serialización de su manga.

Así, la propuesta conecta con el tono lúdico y cercano que suele acompañar los aniversarios de la saga, algo que la comunidad de fans ya celebra en redes sociales.

¿DE QUÉ TRATA EL VIDEO DE TÍTERES DE “ONE PIECE”?

La pieza se titula “A Lazy Day in Thousand Sunny” (en español: “Un día perezoso en el Thousand Sunny”) y muestra una versión alternativa, hecha con títeres, de un día cualquiera a bordo del barco de la tripulación del Sombrero de Paja.

Según la página oficial de la franquicia, el video se presenta como un especial y llegó acompañado de un mensaje manuscrito de Eiichiro Oda dirigido a los fans.

Un mensaje especial de Eiichiro Oda, el creador de "One Piece", fue publicado para celebrar el lanzamiento del cortometraje de marionetas (Foto: @OPcom_info / X)

De esta manera, a lo largo de 12 minutos de duración, la obra retrata a los protagonistas de la historia como marionetas delicadas y trabajadas a detalle.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE LA PRODUCCIÓN DEL VIDEO DE TÍTERES DE “ONE PIECE”?

El guion y la dirección de la pieza estuvo a cargo de Yasuyuki Tsutsumi, mientras que la dirección de la realización audiovisual recayó en Rei Takano.

Las marionetas, por su parte, fueron elaboradas por Chie Hara y el estudio Orangeparfait, con la colaboración de Puppet House.

Cabe resaltar que el vínculo entre el staff de la serie y el arte de las marionetas viene de más de una década atrás, cuando un productor del anime empezó a regalar cada fin de año un títere artesanal de un personaje distinto (primero Luffy, luego Zoro y Nami, entre otros), hasta acumular una decena de figuras que hoy decoran el estudio de la producción.

Y esa colección fue justamente la que impulsó la idea de convertir a toda la tripulación en protagonistas de este cortometraje.

¿DÓNDE Y DESDE CUÁNDO SE PUEDE VER EL VIDEO DE TÍTERES DE “ONE PIECE”?

El video oficial ya está disponible de manera gratuita en el canal oficial de YouTube de “One Piece”, desde el pasado martes 21 de julio del 2026.

Es decir, no hace falta ninguna suscripción ni plataforma de pago para acceder a la obra: basta con buscarla en ese portal o disfrutarla debajo de estas líneas.

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