“One Piece” acaba de inaugurar una nueva etapa en su historia animada. Y es que el primer episodio del renovado formato de la serie ya se estrenó en Japón y en ‘simulcast’ a través de Crunchyroll, marcando el inicio de una política de producción que busca que cada capítulo del anime se acerque mucho más al ritmo y al contenido del manga original. Así, el show televisivo planea que sus entregas sean más condensadas, con menos escenas estiradas y un avance de trama que se sienta más fiel a la obra de Eiichirō Oda.

Vale precisar que el Arco de Elbaph de “One Piece” llega después de una reestructuración profunda: Toei Animation decidió abandonar el modelo de emisión casi ininterrumpida para apostar por un esquema de dos etapas anuales, con un máximo de 26 episodios al año y una pausa de tres meses entre bloques.

De esta manera, el equipo de producción gana tiempo para trabajar cada entrega y, al mismo tiempo, evita que la serie vuelva a acercarse peligrosamente al material original.

Antes de continuar, mira el tráiler del arco:

¿QUÉ SIGNIFICA LA POLÍTICA DE “UN CAPÍTULO POR EPISODIO” DE “ONE PIECE”?

Toei Animation le ha dado luz verde a un formato en el que cada episodio del anime adapta el contenido de un capítulo del manga de Eiichirō Oda, como regla general para la nueva etapa de la ficción.

El objetivo, por supuesto, es ofrecer una adaptación más rápida y fiel, reduciendo relleno y escenas diseñadas solo para alargar el metraje.

En ese sentido, todo parece indicar que se acabaron los episodios que cubren apenas unas pocas páginas o estiran una sola escena durante casi 20 minutos.

Y si bien esto no excluye la posibilidad de sumar pequeños añadidos originales, la base sigue siendo el progreso constante en la historia canónica.

¿CUÁNDO SE EMPEZÓ A NOTAR ESTE NUEVO RITMO EN “ONE PIECE”?

El nuevo modelo entró en vigor el pasado domingo 5 de abril del 2026, con el inicio del arco de Elbaph, ya dentro del formato de dos etapas y un máximo de 26 episodios al año.

De esta forma, los fans ya pueden notar el verdadero impacto de la medida en el espectáculo televisivo.

¿QUÉ IMPLICA ESTA POLÍTICA PARA EL FUTURO DEL ANIME “ONE PIECE”?

A partir de este ajuste, el anime “One Piece” no debería volver a depender de arcos originales ni de largos periodos de ‘recap’, ya que la distancia con el manga ya no se gestionará mediante episodios de relleno.

Así, la situación se vuelve especialmente relevante ahora que la obra de Oda se encuentra en su “saga final”, donde cada capítulo tiende a ser más denso y lleno de revelaciones.

Monkey D. Luffy y Usopp en una escena del Arco de Elbaph del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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