Si eres fanático de “One Piece”, de seguro eres consciente de la gran cantidad de personajes que tiene el manga, que fue adaptado al anime. Si bien, su creador Eiichiro Oda fue cuidadoso a la hora de nombrar a cada uno, ya sea que pertenezca al elenco principal o secundario, lo cierto es que tuvo que cambiar el nombre de uno de los Piratas de Sombrero de Paja por una poderosa razón. ¿De quién se trata y por qué motivo tuvo que ajustar su identidad? Descúbrelo a continuación.

¿A QUÉ PERSONAJE DE “ONE PIECE” TUVIERON QUE CAMBIARLE EL NOMBRE?

A uno de los personajes de “One Piece”, su creador tuvo que cambiarle el nombre porque era igual que el famoso personaje del manga “Naruto”, de Masashi Kishimoto. Así como lo leíste, había un pirata de Sombrero de Paja que también se llamaba como el legendario shinobi Naruto Uzumaki. ¿De quién se trata? De Sanji.

Según Eiichiro Oda, el nombre original de Sanji era Naruto desde un principio, pero tuvo que cambiarlo repentinamente cuando empezó a publicarse el manga de Kishimoto.

“El nombre original de Sanji era Naruto, pero cuando empezó el manga de Naruto, supe que sería una serie larga, así que rápidamente le cambié el nombre. ¿Ves las cejas de Sanji arqueadas?”, señaló Eiichiro Oda.

El nombre original de Sanji era Naruto, pero el creador Eiichiro Oda lo cambió para evitar confusiones con el manga de Masashi Kishimoto (Foto: Toei Animation)

Pero si prestas atención a este personaje de “One Piece”, debes notar que tiene algunas cosas del famoso personaje por el que cambió su nombre. Resulta que su distintiva ceja en espiral es una clara alusión a Naruto.

No solamente ello, si desglosamos su nombre tiene un significado especial: “San”, que se puede interpretar como tres en japonés, hace referencia a su lugar en la familia Vinsmoke y “Ji” que significa tiempo y hora; lo que lleva uniendo ambas palabras su traducción literal es: “las tres en punto”, que sería la hora que inventó el nombre, publica Game Rant.

La ceja de Sanji hace alusión a Naruto (Foto: Toei Animation)

¿POR QUÉ EN UN INICIO EIICHIRO ODA ESCOGIÓ EL NOMBRE NARUTO?

De acuerdo con el One Piece Blue: Grand Data File, un libro oficial publicado por Shueisha, Eiichiro Oda escogió Naruto para hacer referencia a una especie de narutomaki, un ingrediente en forma de espiral que se encuentra en el ramen, algo que conectaba con el gusto culinario del personaje.

