Si llevas tiempo siguiendo “One Piece”, sabes que hay algo especial en Shanks. Desde el primer capítulo del manga —ese encuentro inolvidable en el que salva a Luffy y pierde su brazo—, el pelirrojo dejó una impresión profunda. Aunque su presencia a lo largo de la historia ha sido más bien limitada, cada vez que aparece, el mundo entero parece detenerse. Y ahora, con los nuevos datos revelados en el manga, es imposible no preguntarse: ¿y si en realidad Shanks debió ser el protagonista de esta historia?

Sé que suena fuerte, especialmente en una serie con un protagonista tan carismático y querido como Monkey D. Luffy. Pero conforme vamos conociendo más sobre el pasado de Shanks y su linaje, su relevancia en el mundo de “One Piece” se vuelve cada vez más evidente. Y no exagero cuando digo que su historia podría haber sido el hilo conductor perfecto para esta gigantesca epopeya de Eiichiro Oda.

El querido Monkey D. Luffy es el protagonista de toda la historia de "One Piece" (Foto: Toei Animation)

¿POR QUÉ SHANKS PUDO HABER SIDO EL RPOTAGOISTA DE “ONE PIECE”?

Una de las revelaciones más impactantes del arco de Elbaf es que Shanks no solo es un guerrero poderoso, sino que además posee una herencia que lo conecta con las dos facciones más influyentes del mundo: los Dragones Celestiales y la enigmática Familia D. En el capítulo 1158 del manga se nos cuenta que Shanks es hijo de Figarland Garling, un alto miembro de los Dragones Celestiales, y de una mujer originaria de God Valley, una isla que ya por sí sola está envuelta en misterio.

Este detalle lo cambia todo. Significa que Shanks podría ser el único personaje en toda la serie que conecta directamente a los Nobles del Mundo con la legendaria voluntad de D., ese grupo de personas marcadas por un destino especial desde el Siglo Vacío.

Las piezas empiezan a encajar todavía más cuando el villano Xebec revela que él proviene de God Valley y que su nombre real es Davy D. Xebec, un descendiente de Davy Jones, figura mitológica dentro del mundo de One Piece. Si la madre de Shanks también es de God Valley y Xebec habla de la existencia del “Clan Davy” en esa isla, ¿no suena lógico pensar que Shanks también es parte de esa misma sangre?

Esto ha llevado a muchos fans a teorizar que su verdadero nombre es Davy D. Shanks. Y no es una locura. De confirmarse, Shanks sería el primer personaje que combina sangre de los D. con la élite del Gobierno Mundial. Ese solo hecho ya lo colocaría como una figura clave no solo para la historia… sino para el destino del mundo entero.

Durante este mismo arco, Scopper Gaban, ex tripulante del Rey de los Piratas, se refiere a Shanks como el “Niño del Destino”. Ya no estamos hablando solo de títulos o apodos bonitos. Se trata de un reconocimiento directo a su papel dentro de una profecía mayor, algo que conecta los eventos del pasado con el futuro que se avecina. En una historia donde el destino y las leyendas están constantemente entrelazados, no es descabellado imaginar a Shanks como el personaje central de toda esta travesía.

Desde muy joven, Shanks demostró una habilidad increíble. Aprendió por sí mismo la técnica más poderosa de Gol D. Roger —el Divine Departure— solo con observarla. Su dominio del Haki del Conquistador está en otro nivel. Es tan fuerte que logra neutralizar amenazas sin siquiera desenvainar su espada. Y, aunque siempre mantiene una actitud relajada, cuando actúa, lo hace con precisión quirúrgica. No hay duda: tiene todo lo que necesita un protagonista de shonen.

Shanks es uno de los piratas más fuertes de "One Piece" (Foto: Toei Animation)

¿SHANKS TENDRÁ UN DESTINO TRÁGICO?

Claro, como suele pasar con los personajes más importantes de una historia como esta, muchos creen que Shanks terminará pagando un precio muy alto. Algunas teorías apuntan a que será asesinado por Marshall D. Teach (Blackbeard), lo cual no solo sería un golpe devastador, sino también poéticamente trágico si ambos resultan ser primos lejanos por el linaje Davy. De ser así, su muerte podría ser el catalizador final para que Luffy alcance su máximo potencial como el “Dios Sol” que traerá el amanecer al mundo.

