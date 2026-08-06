Si eres de los que crecieron siendo testigo de cada una de las aventuras de Luffy y su tripulación de los Sombrero de Paja, esta noticia te va a sacar una sonrisa. Y es que se ha confirmado que las primeras películas de “One Piece” están programadas para llegar por primera vez a los cines de varios países de Latinoamérica. Por eso, aquí te cuento todo lo que necesitas saber antes de comprar tu boleto: qué largometrajes son, en qué orden se estrenan y qué lugar ocupan dentro de la franquicia creada por Eiichiro Oda.

Vale precisar que las tramas de estas cintas giran alrededor de los primeros años de Monkey D. Luffy y los Sombrero de Paja, cuando la tripulación todavía era pequeña y la Grand Line recién empezaba a mostrar sus peligros.

Además, su llegada a la cartelera latinoamericana tiene un condimento especial: se da en el marco del 27° aniversario del anime, el cual se estrenó el 20 de octubre de 1999 bajo la producción de Toei Animation.

¿DE QUÉ TRATAN LAS PRIMERAS PELÍCULAS DE “ONE PIECE”?

Tal como revela ANM TV, este ciclo de proyecciones se compone de tres largometrajes en total, cada uno con una historia independiente dentro del universo de la franquicia.

“One Piece: La Película” (2000), por ejemplo, sigue a Luffy y su tripulación en la búsqueda del tesoro del pirata Woonan. En el camino se enfrentan a Eldorago, un personaje que también comió una Fruta del Diablo y que quiere quedarse con esa fortuna para dominar el mundo.

Por otro lado, “One Piece: Aventura en la Isla Espiral” (2001) arranca cuando los Sombrero de Paja pierden su barco, el Going Merry, a manos de una banda de piratas. Ahí, Nami termina secuestrada, así que la tripulación tiene que viajar hasta la isla donde la retienen para rescatarla y recuperar la embarcación.

Finalmente, “One Piece: El Reino de Chopper en la Isla de los Animales Raros” (2002) tiene como protagonista a Chopper, quien es proclamado rey de una isla habitada por animales extraordinarios. Sin embargo, la trama se complica cuando un grupo de cazadores llega buscando apoderarse de un objeto capaz de otorgar un poder enorme.

El querido reno médico de los Piratas de Sombrero de Paja, Tony Tony Chopper, en una escena de la película "One Piece: El reino de Chopper en la isla de los animales raros" (Foto: Toei Animation)

Cabe resaltar que cada función viene acompañada de un cortometraje que se proyecta antes del filme principal:

“El Carnaval de Baile de Jango” (2001) antes de la primera película.

antes de la primera película. “Soñando con Ser el Rey del Fútbol” (2002) antes de la segunda.

antes de la segunda. “¡Adelante! El Rey Pirata del Béisbol" (2004) antes de la tercera.

MIRA EL TRÁILER DEL LANZAMIENTO ESPECIAL DE LAS PRIMERAS PELÍCULAS DE “ONE PIECE”

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LAS PRIMERAS PELÍCULAS DE “ONE PIECE” EN CADA PAÍS?

En Chile, El Salvador y Venezuela, el ciclo arranca el jueves 10 de septiembre 2026.

En el resto de Latinoamérica, incluyendo Perú, México, Colombia y Argentina, la primera función es el jueves 17 de septiembre.

La segunda película llega el jueves 22 de octubre en todos estos países, y la tercera, el jueves 3 de diciembre.

¿HABRÁ DOBLAJE DE LAS PRIMERAS PELÍCULAS DE “ONE PIECE” EN ESPAÑOL LATINO?

La respuesta corta es Sí. Se ha garantizado que las tres cintas tendrán funciones dobladas al español latinoamericano, además de las versiones en japonés original con subtítulos.

En el caso del doblaje latino, este incluye a Desireé González como Luffy, Gabriel Basurto como Zoro, Georgina Sánchez como Nami y Alejandro Orozco como Usopp.

De esta manera, tanto quienes prefieren la voz japonesa original como quienes se criaron con el doblaje latino tendrán su opción en sala.

Se ha confirmado el estreno en cines de las tres primeras películas de la franquicia anime "One Piece" en Latinoamérica (Foto: Toei Animation)

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