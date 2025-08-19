Si eres fanático de “One Piece”, es casi seguro que ya viste las películas de esta longeva serie de anime que lleva más de dos décadas de haber sido llevada a la pantalla. Pero si aún no lo has hecho, esta es tu última oportunidad de disfrutarla vía streaming, toda vez que Netflix eliminará algunos títulos clave de la franquicia este 31 de agosto de 2025; por tanto, desde el 1 de septiembre, ya no estarán disponibles en su plataforma. ¿De cuáles se trata? Conócelas a continuación.

“ONE PIECE: HEART OF GOLD”

“One Piece: Heart of Gold” se complementa con “One Piece Film: Gold”, ya que es un especial que presenta las aventuras de los Sombrero de Paja antes de su llegada a Gran Tesoro. Se estrenó el 16 de julio de 2016 como episodio especial de televisión del anime. Es la decimocuarta película basada en la serie “One Piece” de Eiichirō Oda.

Breve descripción que Netflix le da a “One Piece: Heart Of Gold”: “Solo la joven Olga sabe dónde encontrar una sustancia invaluable llamada ‘oro puro’. ¡Los Sombrero de Paja deben ayudarla a obtenerla antes que sus enemigos!”.

Año: 2016

2016 Género: Anime shōnen y de acción

Anime shōnen y de acción Elenco: Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai y Akemi Okamura

“ONE PIECE FILM: GOLD”

“One Piece Film: Gold” se lanzó una semana después de “One Piece: Hearth of Gold”. Este filme conecta el arco de Dressrosa y el arco de Whole Cake Island. Está dirigida por Hiroaki Miyamoto y escrita por Tsutomu Kuroiwa. Se trata de la decimotercera película de “One Piece”, basada en el manga homónimo de Eiichiro Oda. Se estrenó el 23 de julio de 2016.

Breve descripción que Netflix le da a “One Piece Film: Gold”: “Luffy y sus piratas están ansiosos por abordar el brillante barco de Sin City conocido como Gran Tesoro, pero pronto se encuentran en problemas que los superan”.

Año: 2016

2016 Género: Anime shōnen y de acción

Anime shōnen y de acción Elenco: Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai y Akemi Okamura

“ONE PIECE EPISODE OF EAST BLUE - LUFFY AND HIS FOUR CREWMATES’ GREAT ADVENTURE”

“One Piece Episode of East Blue - Luffy and His Four Crewmates’ Great Adventure” es un especial de televisión del anime “One Piece”. Es un recuento abreviado del desarrollo de los primeros cinco Piratas del Sombrero de Paja durante la Saga East Blue.

Breve descripción que Netflix le da a “One Piece Episode of East Blue - Luffy and His Four Crewmates’ Great Adventure”: “Mientras los Sombrero de Paja se preparan para entrar a la Gran Ruta Marítima, reflexionan sobre las múltiples aventuras que los llevaron ahí”.

Año: 2017

2017 Género: Anime shōnen y de acción

Anime shōnen y de acción Elenco: Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai y Akemi Okamura

“ONE PIECE EPISODE OF SKYPIEA”

“One Piece Episode of Skypiea” se estrenó el 25 de agosto de 2018. Este especial es la versión abreviada del arco de Skypiea.

Breve descripción que Netflix le da a “One Piece Episode of Skypiea”: “Un mapa misterioso inspira a Luffy a buscar una isla en las nubes. La llegada de los Sombrero de Paja los pone en conflicto con un enemigo peligroso”.

Año: 2018

2018 Género: Anime shōnen y de acción

Anime shōnen y de acción Elenco: Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai y Kappei Yamaguchi

