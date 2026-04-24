En el año 2025, “One Piece” cerró el año como el anime más visto de Netflix a nivel global, con 643,3 millones de horas reproducidas entre enero y diciembre, según compilaciones del informe de ‘engagement’ “What We Watched” de la propia plataforma difundidas en redes sociales y foros de fans. De esta manera, la serie de Luffy se impuso a pesos pesados como “Naruto”, “Demon Slayer” y “Pokémon”, consolidando su dominio en el servicio de streaming de la “N” roja.

Vale precisar que este ranking se construyó sumando las horas vistas de todas las temporadas y contenidos de cada franquicia, no solo de una entrega puntual.

Es decir, sigue la misma lógica del informe global de Netflix, el cual mide el tiempo total de reproducción y luego lo convierte en “views”, al dividirlo entre la duración del título... en lugar de contar solo cuántas veces alguien le dio ‘play’.

¿CUÁLES FUERON LOS ANIMES MÁS VISTOS EN NETFLIX DURANTE EL 2025?

A continuación, descubre cuáles fueron las 10 franquicias de anime más vistas en la plataforma entre enero y diciembre del 2025.

Puesto #10. “Dandadan” – 155,7 millones de horas

El ranking empieza con esta serie sobrenatural que mezcla acción, romance raro y humor absurdo.

La historia se centra en una chica con poderes psíquicos y un chico obsesionado con los ovnis que terminan enfrentándose a entidades paranormales cada vez más peligrosas.

En el anime "Dan Da Dan", dos adolescentes deciden probar si los fantasmas o los álienes existen y terminan enfrentando aterradoras amenazas paranormales, recibiendo superpoderes y, tal vez, enamorándose (Foto: Science SARU)

Puesto #9. “The Apothecary Diaries” – 181,2 millones de horas

Este drama histórico ambientado en la corte imperial es ideal si te gustan los misterios tranquilos.

Aquí, Maomao, una boticaria secuestrada para trabajar en el palacio, resuelve envenenamientos y conspiraciones usando su conocimiento médico.

Puesto #8. “Sakamoto Days” – 212,1 millones de horas

Esta comedia de acción se centra en Taro Sakamoto, un exasesino legendario que ahora lleva una vida aparentemente normal como dueño de una tienda, pero que vuelve a la pelea cuando su pasado lo alcanza.

Puesto #7. “Black Clover” – 240,2 millones de horas

Por otro lado, este shonen de fantasía narra la historia de Asta, un chico sin magia en un mundo de hechiceros que intenta convertirse en Rey Mago solo con entrenamiento y pura fuerza de voluntad.

Puesto #6. “Hunter x Hunter” – 255,2 millones de horas

Esta aventura arranca como un viaje del protagonista para convertirse en cazador profesional y evoluciona hacia arcos complejos y tácticos, muy maratoneables.

Así, la combinación de estrategia y carga emocional mantiene a los espectadores enganchados por muchas horas.

Puesto #5. “The Seven Deadly Sins” – 282,5 millones de horas

El anime “The Seven Deadly Sins” está liderado por un grupo de caballeros acusados de traición.

Como sabemos, la serie mezcla acción, humor y drama romántico en varias temporadas y secuelas, lo que incrementa su presencia en el top anual de Netflix.

Puesto #4. “Pokémon” – 356,3 millones de horas

Esta es la franquicia familiar por excelencia. Aquí, diferentes sagas siguen a entrenadores como Ash en su viaje para convertirse en Maestro Pokémon, con cientos de episodios ideales para ver en maratón.

Puesto #3. “Demon Slayer” – 598,3 millones de horas

El viaje de Tanjiro para salvar a su hermana Nezuko de la maldición demoníaca se ha convertido en uno de los fenómenos de la animación reciente.

Y, como te puedes imaginar, su espectacular apartado visual y la llegada de nuevos arcos a Netflix en el 2025 empujaron las cifras de visionado.

Puesto #2. “Naruto” / “Naruto Shippuden” – 626 millones de horas

La historia del ninja rechazado que sueña con ser Hokage sigue generando consumo masivo años después de su final, gracias a sus más de 700 capítulos, nuevos doblajes y la entrada de nuevas generaciones de espectadores al catálogo.

Puesto #1. “One Piece” – 643,3 millones de horas

Liderando el ranking se encuentra la odisea de Luffy y los Sombrero de Paja en busca del tesoro definitivo.

Así, su combinación de aventura, humor y drama, sumada a la cantidad de episodios disponibles y al impulso de la adaptación live-action, terminó coronándola como el anime más visto de Netflix en todo el 2025.

Monkey D. Luffy del anime "One Piece" navega con su tripulación en busca de un preciado tesoro que pueda convertirlo en el nuevo rey de los piratas (Foto: Toei Animation)

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