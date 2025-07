Si llevas tanto tiempo “One Piece”, sabrás lo especial que es este momento: estamos entrando en la recta final de una historia que nos ha acompañado por casi 30 años. Sí, esa gigantesca obra de Eiichirō Oda que comenzó en 1997 y se convirtió en uno de los pilares del anime y manga a nivel global, por fin se encamina hacia su desenlace. Y si bien nos invade la nostalgia, también nos consume la emoción por todo lo que viene.

Durante años, Oda ha dejado caer pequeñas pistas en entrevistas y paneles editoriales sobre cómo quiere cerrar su obra maestra. Algunos de esos detalles han sido sutiles, pero otros han sido verdaderas bombas que te hacen decir: “¡Esto va a ser ÉPICO!”. Por eso, hoy te traigo un resumen de las 7 revelaciones más importantes que el propio Oda ha hecho sobre el final de “One Piece”. Y créeme, si eres fan, esto no te lo puedes perder.

Aquí vamos, ahora te presento las revelaciones oficiales, confirmadas por el mismísimo Eiichirō Oda, sobre cómo terminará “One Piece”.

Luffy en el anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

REVELACIONES DE EIICHIRŌ ODA SOBRE “ONE PIECE”

1. El One Piece sí es un tesoro real

Fuente: Fuji TV, 2019

Una de las teorías más discutidas de todos los tiempos era si el “One Piece” era algo simbólico o un objeto tangible. Oda fue clarísimo: “No me gusta eso de que ‘el viaje es el tesoro’. Luffy debe encontrar algo real”. Así que habrá un tesoro verdadero. Un objeto físico. Eso respeta a quienes hemos seguido esta historia desde hace décadas con ilusión.

2. El final será cuando Oda quiera, y nadie más

Fuente: Weekly Jump, 2018

Esto me dio una tranquilidad inmensa. Oda aseguró que el final de “One Piece” no será manipulado por los editores de Shueisha. Él mismo tiene el control creativo absoluto. Lo dijo muy claro: “No quiero que me pidan alargar la historia. El final será como yo lo imagine”. Así que puedes estar seguro de que el cierre será 100% a su manera.

3. El pirata del parche en el ojo aparecerá al final

Fuente: One Piece Paradise, 2007

Aunque parezca mentira, ningún personaje importante de One Piece ha llevado parche en el ojo. Pero Oda reveló que guarda a un personaje así para la fase final. Y no es un diseño al azar: según él, será un hombre que aparecerá “al fin del mundo”. Puede ser alguien nuevo o uno de los actuales, transformado. Sea como sea, ese detalle me tiene expectante.

4. El final será más grande que Marineford

Fuente: One Piece Eternal Log, 2012

Oda tiene en mente un desenlace que hará que el arco de Marineford parezca un juego de niños. ¿Más épico que la muerte de Ace y la Guerra de Cumbre? Eso fue devastador, pero él quiere superarlo en escala, emoción y locura narrativa. Eso significa que la saga final —con Joy Boy, el Siglo del Vacío, el Gobierno Mundial y la isla Laugh Tale— va a ser descomunal.

5. Shanks es el indicador del final

Fuente: Nakano Sun Plaza, 1998

Una joyita que pocos conocen: Oda dijo que cuando Shanks comience a aparecer más seguido, es porque el final se acerca. Y bueno... ya lo hemos estado viendo actuar más en el manga. Eso nos confirma que no queda mucho. Ese primer faro para Luffy, va a jugar un rol crucial en los capítulos decisivos. ¿Aliado? ¿Enemigo? ¿Portador de secretos?

6. El mundo entero se verá afectado, no solo los Sombrero de Paja

Fuente: Asahi Shimbun, 1999

Oda no piensa cerrar esta historia centrándose solo en Luffy y su tripulación. En su visión, el final impactará a todo el planeta: Revolucionarios, los Cinco Ancianos, la Marina, los Yonkou... Todos estarán en juego. La historia del mundo, el Siglo Vacío y la Verdad del Gobierno Mundial saldrán a la luz.

7. El final será un festín mundial

Fuente: Yomiuri Shimbun, 2018

Y para cerrar con alegría: Oda ha dicho que “One Piece” terminará con un gran festín. Porque en su mundo, después de cada batalla importante, hay una celebración. Y el final no será la excepción. Imagínatelo: todos reunidos, celebrando el nuevo amanecer. Tal vez Luffy ya sea el Rey de los Piratas. Tal vez el mundo haya cambiado para siempre. Pero habrá comida, risas y amistad.

Luffy ha tenido más de una transformación en "One Piece" (Foto: Toei Animation)

