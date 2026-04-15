Aunque las dos temporadas del live action de “One Piece” han obtenido excelentes resultados y han logrado captar nuevos fanáticos de la historia creada por Eiichiro Oda, la primera entrega de la serie de Netflix fue más exitosa en términos de audiencia y visualizaciones que la segunda. Por lo tanto, no es una sorpresa que la plataforma de streaming de la N roja confirmara una tercera temporada incluso antes del estreno de la segunda entrega. Hasta el momento, ya se conoce la fecha de estreno de los nuevos episodios y otros detalles relevantes, pero el showrunner Joe Tracz reveló algo interesante sobre uno de los personajes que se incorporan a la historia.

La tercera temporada lleva por título “The Battle of Alabasta” (“La Batalla de Alabasta”) y se estrenará en 2027. La producción empezó en noviembre de 2025 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Y por supuesto, se confirmó el regreso de Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson, Taz Skylar, Charithra Chandran, Mikaela Hoover, Joe Manganiello, Lera Abova y Sendhil Ramamurthy.

Además, Xolo Maridueña (“Cobra Kai”) se unirá al elenco como Portgas D. Ace, Cole Escola, como el asesino teatral Bon Clay, Daisy Head (“Shadow and Bone”, “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”) como la agente de Baroque Works, Miss Doublefinger, y Awdo Awdo (“Subversion”) como Mr. 1. Tracz compartió algunos detalles sobre uno de los nuevos miembros del reparto de la tercera temporada de “One Piece”.

Cole Escola será el encargado de interpretar a Bon Clay en la tercera temporada del live action de "One Piece" (Foto: Netflix)

¿CÓMO SE ELIGIÓ A UNO DE LOS NUEVOS ACTORES DE “ONE PIECE” - TEMPORADA 3?

Joe Tracz, el showrunner del live action de “One Piece”, indicó en una entrevista con The Hollywood Reporter que, “Bon Clay es el papel perfecto para él (Cole Escola)”. Bon Clay es uno de los personajes principales en el arco de Alabasta, así que se espera que tenga la misma relevancia en los nuevos episodios de la serie de Netflix.

“Adoro a Cole. En 2011, trabajamos juntos en un proyecto teatral”, señaló. “Hicieron una lectura de mi guion, y siempre he querido volver a trabajar con ellos. Al igual que con Katey y David, la pregunta es: ¿cómo puedo incluir a Cole en algo? Bon Clay es el papel perfecto para él. Obviamente, estamos hablando de la tercera temporada, y el reparto ya se ha anunciado, pero solo quiero decir que estoy deseando que la gente vea la versión de Bon Clay de Cole”.

Por lo tanto, hay muchas expectativas sobre este nuevo personaje en la tercera temporada de “One Piece”. Pero ¿quién es Bon Clay? Bentham, conocido como Bon Clay o Mr. 2 Bon Kurei, es un carismático okama y agente de Baroque Works. Posee la Mane Mane no Mi, habilidad que le permite copiar el aspecto físico de quien toque.

Mientras que Cole Escola es un comediante, actor y dramaturgo estadounidense no binario, conocido por su estilo humorístico único. Ganó gran reconocimiento por escribir y protagonizar la exitosa obra de Broadway “Oh, Mary!” (2024), convirtiéndose en la primera persona no binaria en ganar el Tony al Mejor Actor Protagónico en una obra de teatro.

Además, Escola ha participado en series como “Difficult People”, “Search Party”, “At Home with Amy Sedaris” y “Big Mouth”.

En el anime "One Piece", Bon Clay posee la fruta Mane Mane no Mi, la cual le permite imitar la voz y cuerpo de cualquier persona que toque con su mano derecha (Foto: Toei Animation)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “ONE PIECE”?

La tercera temporada de “One Piece”, que lleva el título de “The Battle of Alabasta” (“La Batalla de Alabasta”), se estrenará en 2027 en Netflix. Aún no se ha confirmado la fecha exacta.

“Llegar a esta historia ha sido un sueño para nuestro equipo desde que comenzó la serie de acción real. Estamos emocionados de estar en producción en la tercera temporada. ¡Nos vemos en Alabasta, será épico!”, aseguró el showrunner a Tudum.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí