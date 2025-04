“One Piece” es el manga más vendido de la historia y una de las series más longevas de la historia, no obstante, su final está cada vez más cerca. Aunque el creador Eiichirō Oda anunció que la historia de de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas de Sombrero de Paja, con quienes busca el legendario tesoro y así convertirse en el Rey de los Piratas, está en su recta final, aún quedan varios episodios por adaptar, lo que puede llevar meses o años.

En cualquier caso, los fanáticos esperan ver algunos momentos importantes en los próximos episodios de la serie. Además de enfrentamientos y descubrimientos, desean ver los reencuentros de algunos personajes. Por supuesto, el más esperado es el de Luffy y Shanks, pero no es el único.

LOS REENCUENTROS QUE LOS FANS DE “ONE PIECE” MUEREN POR VER ANTES DEL GRAN FINAL

1. Luffy y Shanks

Desde que salvó a Luffy del Rey Marino y le entregó su sombrero de paja con la promesa de que volverá por él cuando el protagonista de “One Piece” culpa su sueño de convertirse en un pirata importante, los fanáticos esperan el reencuentro de estos personajes. Probablemente, ocurrirá cerca del final de la serie y causará mucho revuelo.

2. Zoro y Mihawk

Aunque un reencuentro de Zoro y Mihawk no tenga nada que ver con lo emotivo y nostálgico, los fans esperan verlo en algún momento. ¿Por qué? Mihawk derrotó con facilidad al miembro de la tripulación de Luffy. Ni siquiera utilizó su poder. Por lo tanto, se trata de una revancha. ¿Zoro podrá vencer a su rival?

3. Luffy, Garp y Dragon

Luffy y Dragon ya se encontraron, pero en ese momento, el protagonista de “One Piece” no sabía que se trataba de su padre. Los descubrió más adelante, no obstante, no lo ha vuelto a ver. Así que, los fanáticos sueñan con una reunión familiar entre Garp, Luffy y Dragon. ¿El campo de batalla será el escenario?

4. Sanji y Zeff

Después de escapar de su padre biológico, Vinsmoke Judge, quien experimentaba con él, Sanji conoció a Zeff, quien se convirtió en una figura paterna que tanto anhelaba. Tras trabajar juntos en un restaurante, Sanji se fue con Luffy. Un reencuentro entre estos personajes podría ser muy emotivo.

