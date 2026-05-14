Toei Animation es uno de los estudios de animación japonesa más influyentes y antiguos, fundado en 1948. Ha producido más de 13,000 episodios, incluyendo 258 largometrajes y 231 programas de televisión, por lo tanto, su biblioteca es una de las más extensas en la industria. Entre sus principales animes están “Dragon Ball”, “One Piece”, “Sailor Moon”, “Digimon” y “Los Caballeros del Zodiaco”, que abarcan franquicias históricas que definieron la televisión global. Pero ¿cuál ha tenido más éxito financiero?

De los mencionados, sin duda, “Dragon Ball” y “One Piece” son los más populares y longevos. El anime basado en el icónico manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama se mantuvo en la cima de la industria del anime durante décadas, pero la serie creada por Eiichirō Oda continúa en emisión y ha ganado más seguidores en los últimos años, entre otras razones, por el live action de Netflix.

Mientras que, tras el exitoso estreno de “Dragon Ball Daima”, esta franquicia está en pausa. No obstante, se espera un nuevo proyecto en otoño (primavera en el Hemisferio Sur) de 2026. Entonces, ¿”Dragon Ball” continua en el primer lugar o fue superado por “One Piece”?

La franquicia "One Piece" logró superar los 4.386 millones de yenes obtenidos por "Dragon Ball" en el último informe financiero del estudio (Foto: Toei Animation)

EL ANIME DE TOEI ANIMATION QUE HA TENIDO MÁS ÉXITO FINANCIERO

“Dragon Ball” y “One Piece” compiten constantemente por el primer puesto financiero de Toei Animation. Ambas franquicias superan por un gran margen al resto del catálogo del estudio. Aunque “Dragon Ball” ha sido la franquicia más rentable y la que más ingresos acumulados le ha otorgado al estudio a nivel global, su demonio ha llegado a su fin y ha sido superado por “One Piece”.

El año fiscal de Toei Animation finalizó en marzo de 2026 y el informe financiero reveló que “One Piece” ha superado oficialmente a “Dragon Ball” como la franquicia más rentable del estudio.

Toei Animation registró unas ventas netas totales de 93.669 millones de yenes (593 millones de dólares). Mientras “One Piece” generó casi 179,6 millones de dólares, “Dragon Ball” se quedó en segundo lugar con aproximadamente 134,2 millones de dólares. El tercer lugar lo ocupa “Digimon”, que solo obtuvo alrededor de $20.1 millones.

A pesar de que “Dragon Ball” seguía liderando durante el tercer trimestre del año fiscal 2025, “One Piece” lo superó en las tres categorías más importantes para Toei: Licencias nacionales, Películas en el extranjero y Licencias en el extranjero.

Si bien no hay una razón oficial para este cambio, es probable que la creciente popularidad de “One Piece” sea el principal factor. La franquicia que se centra en las aventuras de Luffy y su tripulación de los Piratas Sombrero de Paja no solo cuenta con un popular animes, también tiene un exitoso live action de Netflix y un remake anime que aún está en producción.

"One Piece" recaudó la impresionante cifra de 10.216 millones de yenes y se convirtió en el nuevo líder indiscutible (Foto: Toei Animation)

¿”Dragon Ball” puede volver a su lugar de líder histórico?

”Dragon Ball” es uno de los referentes mundiales del género y ha sido líder por varios años, así que podría volver al primer lugar pronto. Sobre todo con el próximo lanzamiento de “Dragon Ball Super: Beerus”, una miniserie que retoma los eventos de “Dragon Ball Z: Battle of Gods”, un remake de “Dragon Ball Super: Resurrection of F.” y el esperado regreso de “Dragon Ball Super” tras el Torneo del Poder.

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