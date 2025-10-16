Si vives “One Piece” semana a semana, esta es tu guía para el debate que arde: quiénes de la Era de Rocks pueden derrotar hoy a Luffy incluso con el Gear 5, qué mostró el canon reciente sobre los “Gorosei” e “Imu”, y cómo los ecos de “God Valley” reordenan la cima del poder en pleno tramo final.

En la fase actual, Luffy alcanzó un nuevo techo con el Gear 5 y un Haki cada vez más refinado; sin embargo, el relato enfatiza que no es el más fuerte. Este artículo contiene spoilers de “One Piece”.

¿QUIÉNES DE LA ERA DE ROCKS PUEDEN DERROTAR A LUFFY EN “ONE PIECE” HOY?

Cinco Ancianos (Gorosei): su estatus y habilidades los sitúan en la cúspide del Gobierno Mundial; Luffy mostró dificultad real para dañarlos y carece de una respuesta consistente ante su naturaleza y regeneración.

Los Gorosei encarnan el poder supremo del Gobierno Mundial y siguen fuera del alcance real de Luffy en choques directos (Foto: Toei)

Imu : la figura soberana en las sombras encarna el techo absoluto del poder actual; su intervención y control sobre piezas clave revelan un dominio que excede el alcance presente de Luffy.

: la figura soberana en las sombras encarna el techo absoluto del poder actual; su intervención y control sobre piezas clave revelan un dominio que excede el alcance presente de Luffy. Rocks D. Xebec : capitán de los Piratas de las Rocas, con proezas que incluyen eliminar a figuras de élite y sobrevivir a infiltraciones imposibles; su historial lo ubica por encima del nivel actual de Luffy.

: capitán de los Piratas de las Rocas, con proezas que incluyen eliminar a figuras de élite y sobrevivir a infiltraciones imposibles; su historial lo ubica por encima del nivel actual de Luffy. Barbablanca (Edward Newgate): “el hombre más fuerte del mundo” en su auge, con la Gura Gura no Mi capaz de quebrar mares y continentes; en plenitud física impondría un duelo desfavorable para Luffy.

Puesto 5.- Whitebeard/Edward Newgate (One Piece) 347 votos. (Foto: Difusión)

Gol D. Roger : el Rey Pirata venció Grand Line y, junto a Garp, detuvo a Rocks en God Valley; su maestría del Haki marca una diferencia que Luffy aún no cierra.

: el Rey Pirata venció Grand Line y, junto a Garp, detuvo a Rocks en God Valley; su maestría del Haki marca una diferencia que Luffy aún no cierra. Monkey D. Garp: el “Héroe de la Marina” se codeó con los máximos exponentes en su cima; sus demostraciones de fuerza y temple lo mantienen por encima del límite actual de Luffy.

¿POR QUÉ LA ERA DE ROCKS SIGUE MARCANDO EL PRESENTE DE “ONE PIECE”?

La Era de Rocks reúne a las figuras que definieron alianzas, rivalidades y traiciones en la cúpula del poder. Su legado explica por qué Vought—perdón, por qué el Gobierno Mundial y los piratas emperadores ocupan hoy cada esquina estratégica del mapa. Los flashbacks recientes no solo completan la historia: reactivan de forma directa amenazas que Luffy aún no puede derribar.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.