Si vives “One Piece” semana a semana, esta es tu guía para el debate que arde: quiénes de la Era de Rocks pueden derrotar hoy a Luffy incluso con el Gear 5, qué mostró el canon reciente sobre los “Gorosei” e “Imu”, y cómo los ecos de “God Valley” reordenan la cima del poder en pleno tramo final.
En la fase actual, Luffy alcanzó un nuevo techo con el Gear 5 y un Haki cada vez más refinado; sin embargo, el relato enfatiza que no es el más fuerte. Este artículo contiene spoilers de “One Piece”.
¿QUIÉNES DE LA ERA DE ROCKS PUEDEN DERROTAR A LUFFY EN “ONE PIECE” HOY?
- Cinco Ancianos (Gorosei): su estatus y habilidades los sitúan en la cúspide del Gobierno Mundial; Luffy mostró dificultad real para dañarlos y carece de una respuesta consistente ante su naturaleza y regeneración.
- Imu: la figura soberana en las sombras encarna el techo absoluto del poder actual; su intervención y control sobre piezas clave revelan un dominio que excede el alcance presente de Luffy.
- Rocks D. Xebec: capitán de los Piratas de las Rocas, con proezas que incluyen eliminar a figuras de élite y sobrevivir a infiltraciones imposibles; su historial lo ubica por encima del nivel actual de Luffy.
- Barbablanca (Edward Newgate): “el hombre más fuerte del mundo” en su auge, con la Gura Gura no Mi capaz de quebrar mares y continentes; en plenitud física impondría un duelo desfavorable para Luffy.
- Gol D. Roger: el Rey Pirata venció Grand Line y, junto a Garp, detuvo a Rocks en God Valley; su maestría del Haki marca una diferencia que Luffy aún no cierra.
- Monkey D. Garp: el “Héroe de la Marina” se codeó con los máximos exponentes en su cima; sus demostraciones de fuerza y temple lo mantienen por encima del límite actual de Luffy.
¿POR QUÉ LA ERA DE ROCKS SIGUE MARCANDO EL PRESENTE DE “ONE PIECE”?
La Era de Rocks reúne a las figuras que definieron alianzas, rivalidades y traiciones en la cúpula del poder. Su legado explica por qué Vought—perdón, por qué el Gobierno Mundial y los piratas emperadores ocupan hoy cada esquina estratégica del mapa. Los flashbacks recientes no solo completan la historia: reactivan de forma directa amenazas que Luffy aún no puede derribar.
