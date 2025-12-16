El final del intenso Arco del Incidente de Egghead está cada vez más cerca, lo que significa que “One Piece” entrará en otra pausa antes de continuar con el Arco de Elbaph en 2026. Pero antes del hiatus de tres meses, la serie tiene una sorpresa para los fanáticos de las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas de Sombrero de Paja, con quienes busca el legendario tesoro y así convertirse en el Rey de los Piratas, y se anunciará el 21 de diciembre. ¿De qué se trata?

El episodio 1154 no es lo único que llega ese día. El manga lanzará su último capítulo del año, acompañado de nuevas ilustraciones de Eiichiro Oda tanto para el manga como para la revista Jump. Pero esto no es lo más importante.

EL ANUNCIO SUPER ESPECIAL DE “ONE PIECE” EN LA JUMP FESTA

“One Piece” tendrá un “Anuncio Súper Especial” en la Jump Festa de este año, lo que sin duda, ha causado emoción e intriga entre los fanáticos del longevo anime. Aunque aún no se conoce de qué trata el anuncio, los fans tienen algunas ideas.

Zoro en una escena del episodio 1152 del anime "One Piece", que tendrá una pausa de tres meses (Foto: Toei Animation)

La Jump Festa es una de las convenciones de anime y manga más grandes que Shueisha celebra anualmente desde 1999. Durante el evento de dos días se incluyen nuevos anuncios de anime, manga y videojuegos, exhibiciones interactivas y más. Este año se celebrará los días 20 y 21 de diciembre de 2025.

“One Piece” estará en el escenario el 21 de diciembre de 17:00 a 17:50 JST y promete una gran sorpresa para sus fans.

¿Cuál podría ser el anuncio de “One Piece” en el Jump Festa 2026?

Algunos creen que el anuncio podría estar relacionado con el remake del anime de WIT o quizás con una nueva película de 2026. En años anteriores, “One Piece” ha sido el centro de atención durante el evento y parece que este año no será la excepción.

Cuando el director de “One Piece” que trabaja en WIT Studio, Masashi Koizuka, reveló que trabajaba en un remake indicó: “Afronto esto como una serie larga. Si a la gente le gusta lo que hemos creado, sabemos que lo seguiremos haciendo a largo plazo. Y si es así, significa que esta obra es apreciada por muchos. Quiero continuar con esto por mucho tiempo. Quiero continuar con esto para siempre.”

Respecto a una nueva película de “One Piece”, no resulta descabellado después del éxito en taquilla de las cintas de “Demon Slayer” y “Chainsaw Man”. Además, la última película de “One Piece” se estrenó en 2022, hace más de tres años.

¿El anuncio especial de "One Piece" está relacionado con una nueva película del popular anime? (Foto: Toei Animation)

