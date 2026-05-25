El episodio 1163 de “One Piece” se ha convertido en uno de esos capítulos que se quedan en la memoria... ¡y no solo por el contenido de su historia! Y es que, en la recta final, el reencuentro entre Nico Robin y Jaguar D. Saul llegó acompañado de una canción con la que muchos fans se conmovieron al instante por su tono cálido y melancólico. Así, si bien la escena se sintió potente desde lo visual, la clave emocional estuvo en esa voz que parece salida de los primeros años del anime de Crunchyroll.

Vale precisar que este episodio forma parte del arco de Elbaph, donde la serie nos invita a explorar de lleno la isla de los gigantes y a descubrir el peso que este lugar tiene en la historia del mundo.

En ese contexto, el capítulo sirve como pausa emotiva dentro de una saga de batallas y revelaciones, y se apoya en la música para subrayar cuánto han crecido los Sombrero de Paja desde los primeros episodios.

¿QUIÉN CANTA LA CANCIÓN DEL FINAL DEL EPISODIO 1163 DE “ONE PIECE”?

Tal como lo confirma Anime Corner, la voz que se escucha durante la escena del reencuentro de Robin y Saul en el episodio 1163 pertenece a Maki Ōtsuki, cantante japonesa muy asociada a los primeros años de “One Piece”.

Ella es conocida por los fans de la franquicia por haber interpretado canciones icónicas del anime, como su memorable primer ending: “Memories”.

¿CÓMO SE LLAMA LA CANCIÓN DEL EPISODIO 1163 DE “ONE PIECE”?

La canción que acompaña el final del episodio 1163 lleva por título 「世界はひとりじゃなかった」 (Sekai wa Hitori Janakatta).

La traducción al español se acerca a la idea de “Resulta que no estaba solo en este mundo”, lo que conecta de forma directa con el momento emocional que viven Robin y Saul.

Debajo de estas líneas, puedes escucharla sin problemas.

¿POR QUÉ LA CANCIÓN ES TAN IMPORTANTE PARA “ONE PIECE”?

Esta canción tiene dos niveles de importancia: primero, el emocional dentro de la historia; y segundo, el simbólico para los espectadores que siguen el anime desde hace años.

Lo cierto es que la presencia de Maki Ōtsuki funciona casi como un recordatorio de cuánto ha avanzado el relato y de todo lo que hemos vivido junto a los Sombrero de Paja.

Y tú, ¿habías reconocido a la artista?

Nico Robin se muestra muy conmovida en el episodio 1163 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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