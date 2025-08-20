Después de mucho tiempo de especulaciones, por fin “One Piece” reveló la identidad de los Piratas de Rocks, y aunque suene increíble y hayas sido el más fanático del manga, quizá no te diste cuenta de que estos personajes aparecieron en secreto por primera vez hace 18 años. ¿En qué momento exactamente y quiénes son? Sigue leyendo para descubrirlo.

Cabe mencionar que el enigmático capitán de este grupo es el mismísimo Rocks D. Xebec, quien era el padre de Barbanegra.

Ni el más fanático de "One Piece" se dio cuenta sobre los Piratas de Rock (Foto: Toei Animation)

LOS PIRATAS DE ROCKS APARECIERON EN SECRETO POR PRIMERA VEZ HACE 18 AÑOS

Si no lograste identificar algunos de los rostros “desconocidos” que viste durante el flashback del Valle de Dios del Arco del Egghead, no te preocupes, ya que quizá tampoco te acuerdes de ellos cuando aparecieron hace 18 años.

Los capítulos 1155 y 1156 de “One Piece” nos demuestran que los miembros de esta legendaria tripulación fueron presentados hace cerca de dos décadas, pero al parecer nadie lo notó.

Entre ellos se encuentran el contrabandista pirata Ganzui, un Cat-Fishman de nombre Barbell, el capitán John e incluso Gill Bastar, protagonista del manga one-shot “Wanted!”. Todos hicieron su debut como generales zombis dentro del ejército de Gecko Moria durante el Arco de Thriller Bark (capítulo 450 lanzado en abril de 2007), publica ComicBook.

Algunos personajes que aparecieron hace varios años en el manga de "One Piece" son Piratas de Rocks (Foto: Shueisha)

¿CÓMO FUE LA APARICIÓN DE LOS PIRATAS DE THE ROCKS COMO ZOMBIS?

Si bien, los piratas de The Rocks aparecen como generales zombis en el arco Thriller Bark de “One Piece”, fue desde el capítulo 957 – cuando se confirma que el Capitán John era parte de esta tripulación – que los seguidores comenzaron a teorizar sobre el resto de las integrantes y su conexión con el pasado, algo que fue alimentado con el flashback del Valle de Dios que se vio en el capítulo 1096.

Por tanto, se deduce que Ganzui era el Zombi n.° 889 por tener la misma armadura, perilla larga y ondulada. También se da a conocer que el General Zombi y el Pirata de Rocks con gafas de sol son el mismo individuo. No sólo ello, Barbell tiene un gran parecido con uno de esos generales que usa un protector facial y púas alrededor del cuello, pero este falta ser confirmado, precisa el mismo sitio web.

Aunque aún falta identificar a varios tripulantes, esta revelación recontextualiza el arco de Thriller Bark, pues resulta ser una locura cómo los Sombreros de Paja los derrotaron antes de este salto temporal, por lo que ahora se convertiría en “una de las paradas más importantes en el viaje de los Sombrero de Paja”, toda vez que refuerza “la teoría popular de que Thriller Bark podría ser, en realidad, los restos del mismísimo Valle de Dios”, escribió a dicho medio Merlyn De Souza.

Uno de los Piratas de Rocks que aparecieron en secreto por primera vez hace 18 años es Ganzui, quien era el Zombi n.° 889 (Foto: Shueisha / Toei Animation / ComicBook)

