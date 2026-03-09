La tripulación de los Sombreros de Paja regresan a la acción con “One Piece: Into the Grand Line” (en español: “One Piece: Rumbo a la Grand Ruta“), la temporada 2 de la serie live-action de Netflix que marca la llegada definitiva de Luffy y compañía a la peligrosa Grand Line. Esta vez, la historia adapta los arcos de Loguetown, Drum Island y Alabasta, por lo que el reparto crece con villanos clave, aliados inesperados y, por supuesto, el querido Tony Tony Chopper. Así, para que no te pierdas entre tantos nombres, aquí tienes una guía del elenco pensada para ti. ¡Presta atención!

Vale precisar que, además de mantener al reparto principal que conquistó a los fans en el 2023, la producción ha sumado caras conocidas de la industria del entretenimiento.

De esta manera, la segunda entrega de la ficción busca equilibrar continuidad y novedad: los mismos protagonistas, pero en escenarios más grandes y con amenazas mucho más complejas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “One Piece: Into the Grand Line”:

¿QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS QUE REGRESAN EN LA TEMPORADA 2 DEL LIVE-ACTION DE “ONE PIECE”?

1. Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy

El joven actor mexicano Iñaki Godoy retoma el papel de Luffy, el capitán de los Sombrero de Paja, que ahora continúa su viaje decidido a convertirse en el Rey de los Piratas.

En la temporada 2, él entra—por fin—a la Grand Line, se enfrenta a enemigos más poderosos y tiene que liderar a su tripulación en batallas que ponen a prueba sus ideales y su sueño.

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy en una escena de "One Piece: Into the Grand Line" (Foto: Netflix)

2. Mackenyu como Roronoa Zoro

Mackenyu vuelve como Zoro, el espadachín que sueña con ser el mejor del mundo.

Sus escenas en Loguetown y su interacción con personajes ligados a su pasado reforzarán el peso dramático del personaje, además de mostrar nuevas coreografías de combate con sus tres espadas.

Mackenyu como Roronoa Zoro en una escena de "One Piece: Into the Grand Line" (Foto: Netflix)

3. Emily Rudd como Nami

Emily Rudd continúa como Nami, la navegante del grupo y pieza clave para entrar y sobrevivir en la Grand Line.

En estos episodios, ella no solo se encarga de la ruta, sino que también se involucra más en las decisiones estratégicas, especialmente en el conflicto de Alabasta, donde la política y la guerra se cruzan con la meteorología.

Emily Rudd como Nami en una escena de "One Piece: Into the Grand Line" (Foto: Netflix)

4. Jacob Romero como Usopp

Jacob Romero retoma el rol de Usopp, el tirador y narrador de historias del barco.

Su crecimiento como combatiente y miembro confiable de la tripulación se hace más visible cuando la banda se enfrenta a enemigos que ya no subestiman tan fácilmente a los Sombrero de Paja.

Jacob Romero como Usopp en una escena de "One Piece: Into the Grand Line" (Foto: Netflix)

5. Taz Skylar como Sanji

Taz Skylar vuelve como Sanji, el cocinero del Baratie que ahora viaja con la tripulación.

Su estilo de pelea—basado en patadas—y su personalidad caballerosa seguirán siendo un atractivo para los fans, especialmente en los capítulos donde la comida, el viaje y la protección del grupo se cruzan.

Taz Skylar como Sanji en una escena de "One Piece: Into the Grand Line" (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS SOMBREROS DE PAJA Y ALIADOS EN LA TEMPORADA 2 DEL LIVE-ACTION DE “ONE PIECE”?

6. Mikaela Hoover como la voz de Tony Tony Chopper

El reno de nariz azul Tony Tony Chopper se incorpora—finalmente—a la tripulación como médico del barco, combinando efectos visuales y la actuación de voz de la actriz Mikaela Hoover.

En Drum Island, su historia con la doctora Kureha y su pasado como paciente rechazado le da uno de los arcos más emotivos de la temporada, antes de unirse oficialmente a Luffy y compañía.

Mikaela Hoover le da voz a Tony Tony Chopper en "One Piece: Into the Grand Line" (Fotos: @mikaela / Instagram & Netflix)

7. Katey Sagal como la doctora Kureha

La experimentada actriz Katey Sagal interpreta a Kureha, la médico de Drum Island que se convierte en mentora (algo ruda) de Chopper.

Su presencia aporta un tono entre excéntrico y sabio a la trama, mientras ayuda a los Sombrero de Paja a entender la importancia de tener un especialista de la medicina a bordo.

Katey Sagal como la Dra. Kureha en una escena de "One Piece: Into the Grand Line" (Foto: Netflix)

8. Rigo Sanchez como Monkey D. Dragon

Dragon, el misterioso padre de Luffy y líder del Ejército Revolucionario, aparece en esta etapa de la historia.

Su intervención, aunque breve, amplía el mapa político del mundo de “One Piece” y anticipa conflictos que van mucho más allá de la Grand Line.

9. Clive Russell como Crocus

En la entrada de la Grand Line, Crocus actúa como médico y cuidador del faro, además de ser clave para que la tripulación entienda lo que está por venir.

Su papel funciona como puente entre los mares iniciales y las aguas peligrosas que Luffy desea conquistar.

Clive Russell como Crocus en una escena de "One Piece: Into the Grand Line" (Foto: Netflix)

¿QUÉ OTROS NUEVOS PERSONAJES LLEGAN A LA TEMPORADA 2 DEL LIVE-ACTION DE “ONE PIECE”?

10. Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra

El actor Sendhil Ramamurthy encarna al rey Nefertari Cobra, monarca de Alabasta y figura central en el conflicto político de este reino desértico.

Su historia pone sobre la mesa temas de confianza, manipulación y responsabilidad frente a su pueblo.

11. Charithra Chandran como Miss Wednesday

Charithra Chandran interpreta a Miss Wednesday, una misteriosa agente que, sin entrar en spoilers, está conectada de manera directa con el destino de Alabasta.

Su doble identidad será una de las revelaciones que más marcarán el desarrollo de la temporada.

Nota: Aroop Shergill le da vida a la versión joven de Miss Wednesday.

Charithra Chandran como Miss Wednesday en una escena de "One Piece: Into the Grand Line" (Foto: Netflix)

12. Yonda Thomas como Igaram

Igaram actúa como protector y estratega ligado a la casa real de Alabasta.

Su papel ayuda a los espectadores a entender la magnitud de la amenaza que enfrenta el reino y la relevancia de la intervención de los Sombrero de Paja.

13. Daniel Lasker como Mr. 9

El personaje de Mr. 9 forma parte de las primeras apariciones de los agentes de Baroque Works vinculados a la trama de Alabasta.

Su presencia sirve para introducir la estructura numerada de esta organización criminal.

Daniel Lasker como Mr. 9 en una escena de "One Piece: Into the Grand Line" (Foto: Netflix)

14. Camrus Johnson como Mr. 5

El actor Camrus Johnson le da vida a Mr. 5, un agente de Baroque Works que se caracteriza por usar explosiones como parte de su estilo de combate.

Sus apariciones aportan varias de las escenas de acción más intensas vinculadas a la organización criminal.

Camrus Johnson como Mr. 5 en una escena de "One Piece: Into the Grand Line" (Foto: Netflix)

15. Jazzara Jaslyn como Miss Valentine

Por su parte, Jazzara Jaslyn interpreta a Miss Valentine, compañera de Mr. 5 dentro de Baroque Works.

Su habilidad y la forma en que trabaja en dúo con él dejan claro que enfrentarse a esta organización no es un juego para los Sombrero de Paja.

Jazzara Jaslyn como Miss Valentine en una escena de "One Piece: Into the Grand Line" (Foto: Netflix)

16. Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek

Miss Goldenweek es una agente con apariencia tranquila, pero con habilidades que influyen directamente en las decisiones de sus oponentes.

Su participación añade un tono peculiar a las batallas y refuerza el carácter extravagante de Baroque Works.

Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek en una escena de "One Piece: Into the Grand Line" (Foto: Netflix)

17. Lera Abova como Miss All Sunday (Nico Robin)

En esta etapa se presenta a Miss All Sunday, también conocida como Nico Robin, una figura enigmática que trabaja como mano derecha del gran villano de la temporada.

Su presencia abre la puerta a futuros desarrollos muy importantes para la saga.

Lera Abova como Miss All Sunday (Nico Robin) en una escena de "One Piece: Into the Grand Line" (Foto: Netflix)

18. Joe Manganiello como Crocodile (Mr. 0)

El antagonista central de la saga de Alabasta es Crocodile, líder de Baroque Works y uno de los piratas más peligrosos del mundo.

Su enfrentamiento con Luffy y su control sobre el reino convierten a esta temporada en una de las más esperadas por los fans del material original.

Otros actores y personajes de la temporada 2 de la serie live-action “One Piece”:

19. Callum Kerr como Smoker, capitán de la Marina que persigue a Luffy en la entrada a la Grand Line, con poderes de tipo Logia.

Callum Kerr como Smoker en una escena de "One Piece: Into the Grand Line" (Foto: Netflix)

20. Julia Rehwald como Tashigi , espadachina de la Marina que trabaja bajo las órdenes de Smoker y se cruza con Zoro en Loguetown.

, espadachina de la Marina que trabaja bajo las órdenes de Smoker y se cruza con Zoro en Loguetown. 21. Rob Colletti como Wapol , rey tirano de Drum Island, cuya huida y regreso son clave en el pasado de Chopper.

, rey tirano de Drum Island, cuya huida y regreso son clave en el pasado de Chopper. 22. Ty Keogh como Dalton , antiguo guardia de Drum que se convierte en aliado de los Sombrero de Paja y en figura de resistencia frente a Wapol.

, antiguo guardia de Drum que se convierte en aliado de los Sombrero de Paja y en figura de resistencia frente a Wapol. 23. Mark Harelik como el Dr. Hiriluk , médico excéntrico y figura paterna de Chopper en su infancia, central para el tono emotivo de Drum Island.

, médico excéntrico y figura paterna de Chopper en su infancia, central para el tono emotivo de Drum Island. 24. James Hiroyuki Liao como Ipponmatsu , vendedor de espadas en Loguetown que tiene un encuentro importante con Zoro.

, vendedor de espadas en Loguetown que tiene un encuentro importante con Zoro. 25. Mark Penwill como Chess , sirviente y combatiente leal a Wapol en Drum Island.

, sirviente y combatiente leal a Wapol en Drum Island. 26. Anton David Jeftha como K.M. / Kuromarimo , otro de los hombres de confianza de Wapol, presente en los enfrentamientos del arco.

, otro de los hombres de confianza de Wapol, presente en los enfrentamientos del arco. 27. Werner Coetser como Dorry , uno de los gigantes guerreros que aparecen en la ruta hacia Alabasta.

, uno de los gigantes guerreros que aparecen en la ruta hacia Alabasta. 28. Brendan Murray como Brogy , gigante compañero de Dorry, con quien comparte un largo duelo que se cruza con el viaje de Luffy.

, gigante compañero de Dorry, con quien comparte un largo duelo que se cruza con el viaje de Luffy. 29. Jeff Ward como Buggy , pirata payaso que reaparece con sus trucos y rencores hacia Luffy, añadiendo caos y humor cada vez que cruza camino con los Sombrero de Paja.

, pirata payaso que reaparece con sus trucos y rencores hacia Luffy, añadiendo caos y humor cada vez que cruza camino con los Sombrero de Paja. 30. Vincent Regan como Garp , vicealmirante de la Marina y abuelo de Luffy, cuya persecución constante y métodos poco ortodoxos muestran la presión que la institución ejerce sobre los piratas.

, vicealmirante de la Marina y abuelo de Luffy, cuya persecución constante y métodos poco ortodoxos muestran la presión que la institución ejerce sobre los piratas. 31. Morgan Davies como Koby , joven marine que pasó de ser víctima de Alvida a cadete decidido, y que—en esta etapa—sigue creciendo como contrapunto moral de Luffy dentro de la Marina.

, joven marine que pasó de ser víctima de Alvida a cadete decidido, y que—en esta etapa—sigue creciendo como contrapunto moral de Luffy dentro de la Marina. 32. Aidan Scott como Helmeppo , compañero de Koby en el entrenamiento, que continúa su propio intento de redención tras haber sido presentado inicialmente como un abusador privilegiado.

, compañero de Koby en el entrenamiento, que continúa su propio intento de redención tras haber sido presentado inicialmente como un abusador privilegiado. 33. Michael Dorman como Gold Roger , antiguo Rey de los Piratas, cuya ejecución y legado siguen apareciendo en flashbacks que marcan el inicio de la Era de los Piratas y motivan el sueño de Luffy.

, antiguo Rey de los Piratas, cuya ejecución y legado siguen apareciendo en flashbacks que marcan el inicio de la Era de los Piratas y motivan el sueño de Luffy. 34. Ilia Isorelýs Paulino como Alvida , pirata que fue la primer enemigo de Luffy y que regresa con un aspecto transformado tras comer una fruta del diablo, manteniéndose como amenaza recurrente en su camino.

, pirata que fue la primer enemigo de Luffy y que regresa con un aspecto transformado tras comer una fruta del diablo, manteniéndose como amenaza recurrente en su camino. 35. David Dastmalchian como Mr. 3 (Galdino), agente de Baroque Works que utiliza una fruta del diablo para crear y moldear cera. Sus trampas y estrategias complican la misión de los Sombrero de Paja.

David Dastmalchian como Mr. 3 en el póster individual de su personaje en "One Piece: Into the Grand Line" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí