¡La travesía live-action de “One Piece” vuelve por todo lo alto! Y es que la temporada 2 de la serie, titulada “Into the Grand Line” (en español: “Rumbo a la Grand Ruta“), se estrena en Netflix con 8 nuevos episodios. Así, esta tanda de capítulos mostrará—por fin—a Luffy y los Sombrero de Paja entrando a la legendaria Grand Line y visitando lugares clave de la franquicia. En ese sentido, ¿te gustaría conocer cuándo, a qué hora y cómo ver la segunda entrega de la producción? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que esta temporada tiene lugar en un mar impredecible, en el que el peligro y la maravilla están presentes de manera recurrente.

De esta forma, cada episodio se desarrolla en un escenario diferente, incluyendo paradas como Loguetown, Whiskey Peak, Little Garden y el nevado Drum Island, donde conoceremos a nuevos aliados y enemigos.

Además, esta etapa prepara el arranque de la saga de Alabasta del manga de Eiichiro Oda, con la organización Baroque Works ganando peso y la tripulación enfrentándose a amenazas cada vez más grandes.

Es decir, la serie live-action entra en uno de los arcos más queridos por los fans, mientras Netflix ya ha confirmado que la historia seguirá en una temporada 3, pensada para continuar el llamativo viaje de los Sombrero de Paja.

Debajo de estas líneas, mira el tráiler de "One Piece: Into the Grand Line“:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DEL LIVE-ACTION DE “ONE PIECE”?

La temporada 2 de la serie live-action se estrena el martes 10 de marzo del 2026 en todo el mundo.

Y, como es usual en la plataforma, todos los capítulos de esta entrega se lanzarán el mismo día:

Episodio 1 - “The Beginning and the End"

“The Beginning and the End" Episodio 2 - “Good Whale Hunting”

- “Good Whale Hunting” Episodio 3 - “Whisky Business”

- “Whisky Business” Episodio 4 - “Big Trouble in Little Garden”

- “Big Trouble in Little Garden” Episodio 5 - “Wax on, Wax Off”

- “Wax on, Wax Off” Episodio 6 - “Nami Deerest”

- “Nami Deerest” Episodio 7 - “Reindeer Shames”

- “Reindeer Shames” Episodio 8 - “Deer and Loathing in Drum Kingdom”

El lanzamiento global de “One Piece: Into the Grand Line” se fijó para las 12:00 a.m. (PT), lo que se traduce en el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del martes 10 de marzo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del martes 10 de marzo Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del martes 10 de marzo Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del martes 10 de marzo Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del martes 10 de marzo España 8:00 a.m. del martes 10 de marzo

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DEL LIVE-ACTION DE “ONE PIECE”?

Tal como te puedes imaginar, la única forma de ver completa la temporada 2 de la serie—en el streaming—es a través de Netflix, ya que la compañía mantiene los derechos exclusivos de su distribución global.

Por lo tanto, si quieres disfrutar de los capítulos apenas se liberen, lo más práctico es tener tu sesión iniciada en la plataforma y buscar “ONE PIECE” en la app o en la web a la hora indicada.

O, de lo contrario, puedes acceder al LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, ten en cuenta que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

¿SABÍAS QUE SE PUEDE VER EL ESTRENO DE LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE” EN EL CINE?

Debes saber que Netflix ha organizado funciones especiales en los cines—para los dos primeros episodios de la temporada—en mercados seleccionados, como Estados Unidos, Canadá y Japón, con proyecciones alrededor de las 6:00 p.m. del mismo 10 de marzo.

Sin embargo, recuerda: se trata de un evento limitado a Norteamérica y Japón, por lo que los fans de Latinoamérica y España tendrán que conformarse solo con el lanzamiento en el streaming.

La actriz estadounidense Emily Rudd asume el rol de Nami en la serie live-action "One Piece" (Foto: Netflix)

