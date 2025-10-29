Nuestros intrépidos amigos de “One Piece” están de regreso; por tanto, los veremos explorando – una vez más – nuevos territorios mientras navegan por el mar. Debido a la gran expectativa que ha generado la segunda temporada del live-action de Netflix, te doy a conocer todo lo que sabemos de esta exitosa producción.

¿DE QUÉ TRATA “ONE PIECE” – TEMPORADA 2?

De acuerdo con la sinopsis oficial, el live action de la segunda temporada de “One Piece” desatará “adversarios más feroces y las misiones más peligrosas hasta la fecha. Luffy y los Sombrero de Paja zarpan hacia el extraordinario Grand Line, un legendario tramo de mar donde el peligro y la maravilla aguardan a cada paso. Mientras recorren este reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se toparán con islas extrañas y una multitud de formidables enemigos nuevos”.

Los nuevos episodios de "One Piece 2" están programados para 2026 (Foto: Netflix)

FECHA DE ESTRENO DE “ONE PIECE 2”

Netflix ha anunciado que la segunda temporada, que llevará por título “ONE PIECE: Into the Grand Line”, llegará el 10 de marzo de 2026 al gigante de streaming. Por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción activa.

Vale precisar que en agosto de 2024, durante la celebración anual del Día de ONE PIECE, la plataforma de streaming lanzó el primer adelanto del live-action. No sólo ello, también se supo que serie de acción real fue renovada para una tercera temporada,cuyas grabaciones comenzarían en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, a finales de este 2025. Ian Stokes se unirá a Joe Tracz como co-showrunner, guionista y productor ejecutivo.

En la segunda temporada del live action de "ONE PIECE", los Mugiwaras irán a un lugar llamado Whisky Peak. (Foto: Netflix)

NUEVOS ROSTROS SE UNEN AL ELENCO DE LA SEGUNDA TEMPORADA

Matt Owens, co-showrunner, escritor y productor ejecutivo de la segunda temporada de “One Piece”, reveló en una conversación previa con Tudum que la Dra. Kureha formará parte de la segunda temporada.

“Cuando la sala de escritores de la segunda temporada se reunió, sabíamos hasta dónde íbamos a llegar y que este personaje, la Dra. Kureha, iba a ser una gran parte de la temporada”. Sin embargo, ella no es la única, pues vuelven personajes favoritos de los fans. Ellos son:

Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper

Rigo Sanchez como Dragon

Yonda Thomas como as Igaram

James Hiroyuki Liao como as Ipponmatsu

Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek

Mark Penwill como Chess

Anton David Jeftha como K.M.

Charithra Chandran como Miss Wednesday

Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra

Katey Sagal como Dr. Kureha

Mark Harelik como Dr. Hiriluk

Daniel Lasker como Mr. 9

Camrus Johnson como Mr. 5

Jazzara Jaslyn como Miss Valentine

David Dastmalchian como as Mr. 3

Werner Coetser como Dorry

Brendan Murray como Brogy

Clive Russell como Crocus

Callum Kerr como Smoker

Julia Rehwald como Tashigi

Rob Colletti como Wapol

Ty Keogh como Dalton

Joe Manganiello como Mr. 0

Lera Abova como Miss All-Sunday

Póster de la segunda temporada del live action de "ONE PIECE". (Foto: Netlfix)

¿QUÉ ESCENARIOS APARECEN EN “ONE PIECE” – TEMPORADA 2?

Entre los nuevos territorios que veremos en la segunda temporada de “ONE PIECE: Into the Grand Line” están:

Loguetown, donde fue ejecutado el rey pirata Gold Roger.

Reverse Mountain, una peligrosa cumbre con un río que fluye hacia arriba

La isla pirata de Whiskey Peak.

La isla prehistórica de Little Garden.

