El viaje del joven y audaz Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) para convertirse en Rey de los Piratas y encontrar el misterioso tesoro del infame pirata Gold Roger (Michael Dorman) continúa en la segunda temporada del live-action de “One Piece”. Pero él no regresa solo, por supuesto, lo acompañan su tripulación de los Sombreros de Paja: el espadachín Roronoa Zoro (Mackenyu), la cartógrafa Nami (Emily Rudd), el narrador Usopp (Jacob Romero) y el chef Sanji (Taz Skylar). ¿Qué más se sabe sobre los nuevos episodios de la exitosa serie de Netflix?

Joe Tracz se desempeña como co-showrunner, escritor y productor ejecutivo de la segunda entrega junto a Matt Owens. En estos nuevos episodios de la ficción basada en el legendario manga de Eiichiro Oda, los Sombrero de Paja se embarcan en una aventura épica mientras navegan hacia Grand Line.

Además, la segunda temporada de “One Piece” cuenta con nuevos rostros. Joe Manganiello (Justice League), Lera Abova (“Honey Don’t!”), James Hiroyuki Liao (“Barry”), Sophia Anne Caruso (“La escuela del bien y del mal”), Mark Penwill (“Catch Me a Killer”), Anton David Jeftha (“Legacy”), Charithra Chandran (“Bridgerton”), Sendhil Ramamurthy (“Héroes”), Katey Sagal (“Sons of Anarchy”), Mark Harelik (“Presumed Innocent”), Daniel Lasker (“Raised by Wolves”) y Camrus Johnson (“Batwoman”) son algunos de ellos.

Emily Rudd retoma el papel de Nami en la segunda temporada del live-action "One Piece" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, la segunda temporada de “One Piece” desatará “adversarios más feroces y las misiones más peligrosas hasta la fecha”, mientras que, “Luffy y los Sombrero de Paja zarpan hacia el extraordinario Grand Line, un legendario tramo de mar donde el peligro y la maravilla aguardan a cada paso. Mientras viajan por este reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se encontrarán con islas extrañas y una multitud de formidables enemigos nuevos”.

Con esto queda claro que, en esta entrega, la tripulación de Monkey D. Luffy visitará lugares como Loguetown, Montaña Invertida, Whisky Peak, Jardín Pequeño y la Isla de Drum.

Asimismo, Matt Owens adelantó a Tudum que la Dra. Kureha definitivamente será parte de la nueva temporada. “Cuando los guionistas de la segunda temporada se reunieron, supimos hasta dónde íbamos a llegar y que este personaje, la Dra. Kureha, sería una parte importante de la temporada”.

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”?

La segunda temporada de “One Piece” se estrenará en Netflix en algún momento del 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”

Durante la celebración anual del Día de One Piece en Tokio, Netflix reveló un primer avance de la segunda temporada. En el clip se muestran algunos de los escenarios que la tripulación visitará y los enemigos a los que se enfrentarán. En el video también se anuncia que la tercera temporada empezará su producción pronto.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy

Emily Rudd como Nami

Mackenyu como Zoro

Jacob Romero Gibson como Usopp

Taz Skyler como Sanji

Vincent Regan como Monkey D. Garp

Morgan Davies como Koby

Jeff Ward como Buggy

Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper

Rigo Sanchez como Dragon

Yonda Thomas como Igaram

James Hiroyuki Liao como Ipponmatsu

Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek

Mark Penwill como Chess

Anton David Jeftha como K.M.

Charithra Chandran como Miss Wednesday

Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra

Katey Sagal como Dr. Kureha

Mark Harelik como Dr. Hiriluk

Daniel Lasker como Mr. 9

Camrus Johnson como Mr. 5

Jazzara Jaslyn como Miss Valentine

David Dastmalchian como Mr. 3

Werner Coetser como Dorry

Brendan Murray como Brogy

Clive Russell como Crocus

Callum Kerr como Smoker

Julia Rehwald como Tashigi

Rob Colletti como Wapol

Ty Keogh como Dalton

Joe Manganiello como Mr. 0

Lera Abova como Miss All-Sunday

Taz Skyler vuelve a dar vida a Sanji en la segunda temporada del live-action "One Piece" (Foto: Netflix)

