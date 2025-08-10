El viaje del joven y audaz Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) para convertirse en Rey de los Piratas y encontrar el misterioso tesoro del infame pirata Gold Roger (Michael Dorman) continúa en la segunda temporada del live-action de “One Piece”. Pero él no regresa solo, por supuesto, lo acompañan su tripulación de los Sombreros de Paja: el espadachín Roronoa Zoro (Mackenyu), la cartógrafa Nami (Emily Rudd), el narrador Usopp (Jacob Romero) y el chef Sanji (Taz Skylar). ¿Qué más se sabe sobre los nuevos episodios de la exitosa serie de Netflix?
Joe Tracz se desempeña como co-showrunner, escritor y productor ejecutivo de la segunda entrega junto a Matt Owens. En estos nuevos episodios de la ficción basada en el legendario manga de Eiichiro Oda, los Sombrero de Paja se embarcan en una aventura épica mientras navegan hacia Grand Line.
Además, la segunda temporada de “One Piece” cuenta con nuevos rostros. Joe Manganiello (Justice League), Lera Abova (“Honey Don’t!”), James Hiroyuki Liao (“Barry”), Sophia Anne Caruso (“La escuela del bien y del mal”), Mark Penwill (“Catch Me a Killer”), Anton David Jeftha (“Legacy”), Charithra Chandran (“Bridgerton”), Sendhil Ramamurthy (“Héroes”), Katey Sagal (“Sons of Anarchy”), Mark Harelik (“Presumed Innocent”), Daniel Lasker (“Raised by Wolves”) y Camrus Johnson (“Batwoman”) son algunos de ellos.
¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, la segunda temporada de “One Piece” desatará “adversarios más feroces y las misiones más peligrosas hasta la fecha”, mientras que, “Luffy y los Sombrero de Paja zarpan hacia el extraordinario Grand Line, un legendario tramo de mar donde el peligro y la maravilla aguardan a cada paso. Mientras viajan por este reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se encontrarán con islas extrañas y una multitud de formidables enemigos nuevos”.
Con esto queda claro que, en esta entrega, la tripulación de Monkey D. Luffy visitará lugares como Loguetown, Montaña Invertida, Whisky Peak, Jardín Pequeño y la Isla de Drum.
Asimismo, Matt Owens adelantó a Tudum que la Dra. Kureha definitivamente será parte de la nueva temporada. “Cuando los guionistas de la segunda temporada se reunieron, supimos hasta dónde íbamos a llegar y que este personaje, la Dra. Kureha, sería una parte importante de la temporada”.
FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”?
La segunda temporada de “One Piece” se estrenará en Netflix en algún momento del 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.
TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”
Durante la celebración anual del Día de One Piece en Tokio, Netflix reveló un primer avance de la segunda temporada. En el clip se muestran algunos de los escenarios que la tripulación visitará y los enemigos a los que se enfrentarán. En el video también se anuncia que la tercera temporada empezará su producción pronto.
ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”
- Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy
- Emily Rudd como Nami
- Mackenyu como Zoro
- Jacob Romero Gibson como Usopp
- Taz Skyler como Sanji
- Vincent Regan como Monkey D. Garp
- Morgan Davies como Koby
- Jeff Ward como Buggy
- Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper
- Rigo Sanchez como Dragon
- Yonda Thomas como Igaram
- James Hiroyuki Liao como Ipponmatsu
- Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek
- Mark Penwill como Chess
- Anton David Jeftha como K.M.
- Charithra Chandran como Miss Wednesday
- Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra
- Katey Sagal como Dr. Kureha
- Mark Harelik como Dr. Hiriluk
- Daniel Lasker como Mr. 9
- Camrus Johnson como Mr. 5
- Jazzara Jaslyn como Miss Valentine
- David Dastmalchian como Mr. 3
- Werner Coetser como Dorry
- Brendan Murray como Brogy
- Clive Russell como Crocus
- Callum Kerr como Smoker
- Julia Rehwald como Tashigi
- Rob Colletti como Wapol
- Ty Keogh como Dalton
- Joe Manganiello como Mr. 0
- Lera Abova como Miss All-Sunday
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí