La segunda temporada de la serie live-action “One Piece”, subtitulada “Into the Grand Line” (en español: “Rumbo a la Grand Ruta”), ya está disponible en Netflix y, como era de esperarse, los fans corrieron a calificar cada capítulo en IMDb. Así, en el famoso portal, la producción mantiene una nota general de 8,3 sobre 10... con más de 188,000 valoraciones acumuladas. Pero, ¿cuál es la nota actual de estos episodios? ¿Hay alguno favorito? Pues, para averiguar la respuesta a estas interrogantes, te invito a seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que, a diferencia de la primera entrega—centrada en el arco de ‘East Blue’—, esta segunda parte acompaña a los Sombrero de Paja desde Loguetown hasta Drum Island. Es decir, es un verdadero salto “rumbo a la Grand Line”.

Este recorrido incluye paradas clave como Whisky Peak, Little Garden y el debut de Tony Tony Chopper, uno de los personajes más queridos del manga original de Eiichiro Oda.

LOS PUNTAJES EN IMDB DE CADA EPISODIO DE LA SERIE LIVE-ACTION “ONE PIECE” DE NETFLIX

Según el listado de episodios y las calificaciones públicas de IMDb, así se ven los ratings de las dos temporadas del live-action de Netflix, ordenados de forma cronológica:

Temporada 1 – promedio aproximado: 8,4/10

Episodio 1 – “Romance Dawn” (“Amanecer de una aventura”) – 8,3/10. Luffy, un joven pirata decidido a hallar el One Piece, inicia su viaje, recuerda su vínculo con Shanks y se cruza por primera vez con Zoro y Nami, con quienes forma una alianza inesperada.

Episodio 2 – “The Man in the Straw Hat” (“El hombre del sombrero de paja”) – 8,3/10. Mientras Luffy se adentra en alta mar, su pasado como niño que admiraba a los piratas vuelve a perseguirlo, al tiempo que la Marina empieza a seguir sus pasos.

Episodio 3 – “Tell No Tales” (“No me cuentes historias”) – 7,7/10. La tripulación llega a Syrup Village, donde conocen a Usopp y a la heredera Kaya, sin imaginar que un plan siniestro se cierne sobre el pueblo y pone en riesgo su recién conseguido barco.

Episodio 4 – “The Pirates Are Coming” (“¡Vienen los piratas!”) – 8,0/10. El verdadero rostro de Klahadore sale a la luz y los Sombrero de Paja deben enfrentarse a su tripulación para salvar a Kaya y evitar una masacre en la mansión.

Episodio 5 – “Eat at Baratie!” (“¡Buen provecho en el Baratie!”) – 8,9/10. Luffy y compañía llegan al restaurante flotante Baratie, donde conocen a Sanji, un cocinero con un código de honor propio, mientras la Marina estrecha el cerco sobre el grupo.

Episodio 6 – “The Chef and the Chore Boy” (“El chef y el chico de las tareas”) – 8,6/10. El Baratie se convierte en campo de batalla cuando un poderoso enemigo irrumpe en el lugar y pone a prueba tanto las habilidades de Sanji como la determinación de Luffy.

Episodio 7 – “The Girl with the Sawfish Tattoo” (“La chica con el tatuaje de pez sierra”) – 8,6/10. Nami regresa a su pueblo natal para intentar cumplir el trato que mantiene a su gente con vida, mientras Luffy y los demás descubren la verdad sobre Arlong y el sufrimiento de la isla.

Episodio 8 – “Worst in the East” (“Lo peor del este”) – 9,1/10. Con Coco Village al borde de la destrucción, la banda se une en una batalla decisiva contra Arlong, sellando su amistad y declarando oficialmente su objetivo de conquistar la Grand Line. Este es el capítulo mejor calificado de la temporada.

Temporada 2 – “Into the Grand Line” – promedio aproximado: 8,9/10

Episodio 1 – “The Beginning and the End” (“El principio y el fin”) – 8,5/10. Los Sombrero de Paja se detienen en Loguetown, ciudad donde empezó la Era de los Piratas, para abastecerse antes de entrar a la Grand Line, pero viejos y nuevos enemigos los esperan allí.

Episodio 2 – “Good Whale Hunting” (“Un ballenato desesperado”) – 8,7/10. El Going Merry termina dentro de una ballena gigante y Luffy debe convencer a un huraño farero de ayudarlo a rescatar a su tripulación, mientras se revela una historia marcada por la espera.

Episodio 3 – “Whisky Business” (“Peak, Peak, hurra”) – 8,9/10. La tripulación es recibida con fiesta en Whisky Peak, un pueblo que dice amar a los piratas, pero pronto descubren que la hospitalidad esconde asesinos a sueldo y una organización peligrosa.

Episodio 4 – “Big Trouble in Little Garden” (“Grandes problemas en Little Garden”) – 8,5/10. En la isla prehistórica de Little Garden, los Sombrero de Paja se topan con gigantes en duelo y cazadores que quieren convertirlos en trofeos, lo que pone a prueba su ingenio para sobrevivir.

Episodio 5 – “Wax On, Wax Off” (“Dar cera, pulir cera”) – 8,8/10. La banda cae en manos de dos artistas letales: uno que manipula las emociones con sus pinturas y otro que planea convertirlos en esculturas de cera, en una carrera contra el reloj para escapar.

Episodio 6 – “Nami Deerest” (“Bienvenados”) – 8,8/10. Una misteriosa enfermedad obliga a Luffy y Sanji a buscar desesperadamente una cura en un remoto reino invernal, mientras Smoker y Tashigi investigan movimientos sospechosos dentro de la Marina.

Episodio 7 – “Reindeer Shames” (“Médico de renohombre”) – 9,6/10. La doctora Kureha relata el trágico pasado de Chopper y su vínculo con el doctor Hiriluk, en un episodio centrado en la aceptación, el sacrificio y el nacimiento del nuevo médico de los Sombrero de Paja. Este es el capítulo mejor calificado de la temporada.

Episodio 8 – “Deer and Loathing in Drum Kingdom” (“Heredarás el reino de los renos”) – 9,2/10. El regreso del rey Wapol y su ejército obliga a Luffy y su tripulación a defender Drum Island, cerrando el arco de Chopper con una batalla que redefine el futuro del reino y del propio médico.

Cabe resaltar que estos son puntajes referenciales al momento de la redacción, dado que pueden variar con nuevas votaciones de los usuarios.

¿QUÉ EPISODIOS DESTACAN EN LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE” DE NETFLIX?

El gran favorito de esta temporada es “Reindeer Shames” (T2E7), el cual se ha convertido en el capítulo mejor valorado de todo el live-action, superando—incluso—al cierre de la temporada 1.

Y, como mencioné previamente, este episodio profundiza en el pasado de Chopper y del doctor Hiriluk, uno de los momentos más recordados de la saga original.

Asimismo, el final “Deer and Loathing in Drum Kingdom” mantiene el nivel con un sólido 9,2/10, consolidando el arco de ‘Drum Island’ como el tramo favorito de buena parte de la audiencia.

Recuerda: las estrellas de IMDb son solo una referencia, pero pueden ayudarte a decidir qué isla de la Grand Line quieres visitar otra vez.

