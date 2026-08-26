El reboot anime “The One Piece” llega en febrero de 2027, pero no es el único estreno de la franquicia basada en la obra de Eiichirō Oda que Netflix tiene preparada para el próximo año. La producción más importante, sin duda, es la tercera temporada del live action, desarrollado por Matt Owens y Steven Maeda, y protagonizado por Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson, Taz Skylar y Mikaela Hoover. Los nuevos episodios se confirmaron incluso antes del estreno de la segunda entrega e incluirán a nuevos actores.

La tercera temporada adaptará el icónico arco del reino desértico de Alabasta, por lo tanto, Monkey D. Luffy y los Piratas del Sombrero de Paja se embarcarán en la misión de ayudar a su aliada, la princesa Nefertari Vivi, a salvar su tierra natal, que está al borde de una guerra civil.

El rodaje de “One Piece: The Battle of Alabasta” (“La batalla de Alabasta”), que también cuenta con el regreso de Charithra Chandran, Mikaela Hoover, Joe Manganiello, Lera Abova y Sendhil Ramamurthy, se realizó principalmente en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, entre el 24 de noviembre de 2025 y el 30 de junio de 2026.

LOS ACTORES QUE SE UNEN AL REPARTO DE “ONE PIECE” - TEMPORADA 3

Durante el espectáculo “One Piece Day” en Tokio, Japón, se anunció que cuatro actores se suman al reparto recurrente de la tercera temporada del live action de Netflix que se estrenará en algún momento del 2027 y promete ser más madura, ambiciosa y dramática que las anteriores entregas.

Emilio Sakraya (“Rheingold”, “Those About to Die”, “Fortitude”), Omid Abtahi (“The Mandalorian”, “American Gods”), Jamie Ward (“The Gentlemen”, “His Dark Materials”) y Nabeel Khan (“Mandela: Long Walk to Freedom”, “Strike Back”) son los actores que se unen al reparto de “One Piece : The Battle of Alibasta”.

Ellos se encargan de interpretar a Koza, Toto, Pell y Chaka, respectivamente, en los nuevos capítulos de la exitosa serie live action que también promete un desarrollo profundo para personajes muy queridos y momentos memorables y de alta carga emocional.

Anteriormente, se confirmó la participación de Xolo Maridueña (“Cobra Kai”) como Portgas D. Ace, Cole Escola como el asesino teatral Bon Clay, Daisy Head (“Shadow and Bone”, “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”) como la agente de Baroque Works, Miss Doublefinger, y Awdo Awdo (“Subversion”) como Mr. 1.

Omid Abtahi es el encargado de interpretar a Toto en la tercera temporada de "One Piece", que se estrenará en algún momento del 2027 (Foto: Netflix)

REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE PIECE”

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy

Emily Rudd como Nami

Mackenyu como Roronoa Zoro

Jacob Gibson como Usopp

Taz Skylar como Sanji

Morgan Davies como Koby

Vincent Regan como Monkey D. Garp

Jeff Ward como Buggy

Charithra Chandran como Nefertari Vivi / Miss Wednesday

Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper

Lera Abova como Nico Robin / Miss All Sunday

Joe Manganiello como Sir Crocodile / Mr. 0

Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra

Xolo Maridueña como Portgas D. Ace

Cole Escola como Bon Clay

Daisy Head como Miss Doublefinger

Awdo Awdo como Mr. 1

Emilio Sakraya como Koza

Omid Abtahi como Toto

Jamie Ward como Pell

Nabeel Khan como Chaka

Jamie Ward se une al reparto de la tercera temporada de "One Piece", donde interpretará a Pell, el vicecomandante de la Guardia Real del Reino de Arabasta (Foto: Netflix)

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE PIECE”

La tercera temporada de “One Piece”, que lleva el título de “The Battle of Alabasta” (“La Batalla de Alabasta”), se estrenará en 2027 en Netflix.

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