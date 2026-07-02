Si eres de los que revisaba el celular cada semana esperando alguna señal del set de la serie live-action “One Piece” de Netflix, te tengo una buena noticia. Y es que la adaptación del manga de Eiichirō Oda cerró una etapa clave en su producción, y eso solo puede significar una cosa: la espera por los nuevos episodios empieza, de manera oficial, la cuenta regresiva. Así, ¿te gustaría averiguar qué se sabe hasta el momento sobre su temporada 3 y cuándo llega a las pantallas? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que, el pasado 30 de junio del 2026, la cuenta oficial de la serie en X anunció que las cámaras dejaron de rodar tras varios meses de trabajo intenso.

Y la noticia llegó acompañada de una fotografía del elenco posando frente a un mural que hace referencia a uno de los villanos más famosos del arco que se viene.

De esta manera, Netflix confirmó que el material para la tercera temporada ya está completo y que ahora entra a la fase de posproducción, el paso previo antes de tener una fecha exacta de estreno.

Con esta imagen, la producción de la serie live-action "One Piece" celebró que las grabaciones de su tercera temporada finalizaron de manera exitosa (Foto: Netflix)

¿CUÁNTO DURÓ EL RODAJE DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE PIECE”?

Según FandomWire, el rodaje de esta entrega de la serie live-action “One Piece” comenzó en noviembre del 2025 en Sudáfrica y se extendió por más de siete meses.

Es decir, la producción avanzó en paralelo al estreno de la temporada 2, ocurrido en marzo del 2026, lo que refleja el ritmo acelerado con el que Netflix viene desarrollando esta franquicia.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “ONE PIECE”?

La tercera entrega del show televisivo se titula “One Piece: The Battle of Alabasta”, y sigue a Luffy y a su tripulación durante su llegada al reino de Alabasta.

Allí deben ayudar a liberar el territorio del régimen tiránico de la organización criminal Baroque Works, liderada por Sir Crocodile.

Importante: este villano ya apareció brevemente al cierre de la temporada 2, revelado como “Mr. 0”, y ahora asumirá un rol protagónico en la trama.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “ONE PIECE”?

Netflix aún no confirma una fecha de estreno exacto de esta tanda de episodios. Sin embargo, ha revelado que llegará en algún momento del 2027.

Por supuesto, la serie continuará disponible en exclusiva dentro del catálogo de la plataforma de la “N” roja, igual que sus dos primeras temporadas.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE PIECE”?

En su temporada 3, el elenco principal del live-action “One Piece” se mantiene:

Iñaki Godoy como Luffy

como Luffy Emily Rudd como Nami

como Nami Mackenyu como Zoro

como Zoro Taz Skylar como Sanji

como Sanji Jacob Romero como Usopp

como Usopp Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper

como Tony Tony Chopper Charithra Chandran como Vivi, princesa de Alabasta

A ellos los acompañan en el reparto:

Xolo Maridueña como Portgas D. Ace

como Portgas D. Ace Cole Escola como Bon Clay

como Bon Clay Joe Manganiello como Sir Crocodile

como Sir Crocodile Lera Abova como Nico Robin

como Nico Robin Sendhil Ramamurthy como el rey Cobra

El elenco principal de la adaptación live-action de "One Piece" regresa en la temporada 3 de la serie (Foto: Netflix)

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