Los Sombrero de Paja ya tienen su propio rincón dentro de “Fortnite”. Y es que “One Piece” estrenó colaboración con el ‘battle royale’ de Epic Games y, en este contexto, la franquicia anime se lució con un tráiler que funciona casi como un nuevo opening directo para Crunchyroll. Y, por si fuera poco, el video está firmado por Toei Animation, el mismo estudio que le da vida a la serie. Así, ¿te gustaría saber más sobre este clip promocional y el equipo que lo hizo? Entonces, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que el show televisivo está basado en el manga de Eiichiro Oda y se encuentra en pausa tras cerrar la primera parte del arco de Elbaph.

En ese sentido, su ‘crossover’ con el videojuego mantiene a la ficción activa en la conversación de los fans.

De esta manera, la alianza reúne a dos públicos que comparten amor por los personajes carismáticos, las batallas espectaculares y poderes extraños.

EL TRÁILER DE “ONE PIECE x FORTNITE”

El video lleva por título “FORTNITE x ONE PIECE | Collaboration Trailer” y se publicó el pasado domingo 1 de noviembre del 2026.

Cabe resaltar que Toei Animation produjo la pieza para celebrar el evento, mientras que su dirección está a cargo de Kokoro Kondo. Chiharu Akakura, por su parte, se encargó del diseño de personajes.

Por otro lado, según los créditos que aparecen en la descripción del clip, Tetsuo Yajima firma el ‘storyboard’.

Asimismo, Yuki Yoshida, Tetsuro Niregi, Kodai Kitahara y Chiharu Akakura figuran como directores de animación.

Además, Yuto Ueda es el director de arte, Kiminori Yoshida edita y Shiho Ito es la productora.

Finalmente, la música incluye el tema “We Are!”, con letra de Shoko Fujibayashi, composición de Kohei Tanaka, arreglo de Takayuki Negishi e interpretación de Hiroshi Kitadani.

Importante: “Fortnite Battle Royale” está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Android y PC.

¿QUÉ TRAE LA MINI TEMPORADA “TREASURE HUNTERS”?

De acuerdo con la web oficial del videojuego, la mini temporada del Capítulo 7 se titula “Treasure Hunters” y coloca a los jugadores en Crossbones Isle, una isla con varias tripulaciones piratas.

Aquí, Luffy y Kasane Teto hacen su debut en este universo, y el mapa cambia con nuevos puntos de interés, con ubicaciones como Arlong Park, Windmill Village y The $.$ Rocky.

Y el contenido también se inspira en la serie: entre las novedades, figuran el estilo de tres espadas de Zoro, la honda de Usopp, la Gum-Gum Fruit que convierte al jugador en Luffy con puños de goma y la mandarina de Nami, que restaura salud y escudos.

¿CÓMO FUNCIONA LA ‘PIRATE SHOP’ DE “ONE PIECE x FORTNITE”?

En el videojuego, los cofres pueden entregar un premio poco común llamado ‘Pirate Shop’, que deja canjear todo lo que aparece en la tienda de artículos sin costo durante 14 días desde su activación.

En ese sentido, los jugadores reciben dos activaciones: una válida hasta el 15 de diciembre del 2026 y otra disponible del 1 de enero al 15 de diciembre del 2027.

Esta escena rinde un homenaje al estilo de animación clásico del anime "One Piece" y muestra a los personajes de los Sombrero de Paja en la cubierta de su barco junto a skins icónicas de "Fortnite" (Foto: Toei Animation)

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