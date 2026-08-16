Si en tu casa hay fans de “One Piece” y de “Bob Esponja”, seguro amarás saber que la cadena internacional de restaurantes McDonald’s ha encontrado el punto de encuentro ideal entre ambos mundos. Y es que la compañía de comida rápida confirmó una colaboración que combina a los piratas del anime de Crunchyroll con los residentes de Fondo de Bikini. Así, la colección de juguetes parece perfecta para los seguidores de ambas franquicias. ¿Te gustaría conocer más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que, según la web oficial de “One Piece”, la colaboración consiste en una serie de juguetes del Happy Meal (la Cajita Feliz) en la que cada personaje de “Bob Esponja” adopta la apariencia de un miembro de la tripulación del anime.

Por ejemplo, Bob Esponja se convierte en Luffy (con una segunda versión inspirada en su forma Gear 5), Patricio pasa a ser Zoro, Arenita se transforma en Nami, Calamardo asume el rol de Sanji, Gary aparece como Chopper, Perlita como Robin, Larry como Franky y el señor Cangrejo como Jinbe.

La lista se completa con: Plankton como Usopp, la señora Puff como Big Mom y el Holandés Errante como Barbanegra.

Así, la colección suma 12 piezas en total y cada una viene con una base con forma de cofre inspirada en el Thousand Sunny, decorada con detalles propios de ambas franquicias.

La colección oficial de las 12 figuras de la Cajita Feliz de McDonald's que une los universos de "Bob Esponja" y "One Piece" (Foto: McDonald's / Toei Animation / Nickelodeon)

¿EN QUÉ PAÍSES ESTARÁ DISPONIBLE LA COLECCIÓN DE “ONE PIECE” Y “BOB ESPONJA”?

“One Piece” ha confirmado una lista de más de sesenta países y regiones donde se lanzará esta colaboración.

De esta manera, la selección incluye a: Perú, Estados Unidos, Argentina, Italia, Israel, Indonesia, Ucrania, Uruguay, Ecuador, Estonia, El Salvador, Australia, Austria, Países Bajos, Canadá, Corea del Sur, Grecia, Chipre, Guatemala, Croacia, Costa Rica, Colombia, Georgia, Singapur, Suiza, Suecia, España, Eslovaquia, Eslovenia, Serbia, Tailandia, República Checa, China, Chile, Dinamarca, Alemania, Turquía, Nicaragua, Nueva Zelanda, Noruega, Hungría, Panamá, Paraguay, Fiyi, Filipinas, Finlandia, Brasil, Francia, Bulgaria, Brunéi, Vietnam, Venezuela, Bélgica, Polonia, Portugal, Hong Kong, Honduras, Malta, Malasia, México, Moldavia, Marruecos, Letonia, Lituania y Rumania.

Cabe resaltar que Japón queda fuera de esta colección, algo que sorprendió a gran parte de la comunidad, acostumbrada a que las colaboraciones ligadas al anime suelan estrenarse primero en su país de origen.

¿CUÁNDO ARRANCA LA COLABORACIÓN ENTRE “ONE PIECE” Y “BOB ESPONJA”?

El lanzamiento arranca en agosto del 2026 y se llevará a cabo de forma escalonada, con fechas que varían según cada mercado.

Sin embargo, como referencia, debes tener en cuenta que Canadá recibiría la colaboración entre el martes 18 de agosto y el lunes 21 de septiembre.

Por lo tanto, la recomendación general para saber el dato exacto es estar atento a los canales oficiales de McDonald’s en tu territorio.

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