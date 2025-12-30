La temporada 3 del anime “One-Punch Man” se despidió temporalmente de las pantallas (al menos hasta el lanzamiento de su segunda parte en el 2027). Así, mientras los fans se preparan para el estreno de los próximos episodios de la producción, quizá les gustaría repasar la calificación en IMDb de cada episodio de la criticada tercera entrega del anime. Por eso, en las siguientes líneas, te presento la información actualizada al martes 30 de diciembre del 2025. ¡Te advierto que el capítulo peor valorado de la franquicia está aquí!

Vale precisar que las votaciones del portal IMDb son realizadas por los mismos espectadores, por lo que funcionan como un termómetro de confianza entre los fans.

De esta manera, si bien la marca “One-Punch Man” sigue siendo lo suficientemente fuerte como para generar decenas de miles de votos por episodio, parece bastante evidente que su tercera entrega ha sido percibida como una mala temporada.

Antes de continuar, mira su tráiler:

​LA CALIFICACIÓN EN IMDB DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”

En la siguiente lista, revisa a detalle cómo quedó calificado cada capítulo de “One-Punch Man 3” en IMDb.

Episodio 1. “Reunión estratégica”. La Asociación de Héroes planea rescatar al hijo del patrocinador. Ventisca invita a Saitama a unirse a su bando. Garou despierta en la guarida de la Asociación Kaijin. Puntaje: 3.7/10 (11 mil votos)

La Asociación de Héroes planea rescatar al hijo del patrocinador. Ventisca invita a Saitama a unirse a su bando. Garou despierta en la guarida de la Asociación Kaijin. 3.7/10 (11 mil votos) Episodio 2. “Las condiciones de los monstruos”. Garo se prepara para eliminar a cualquier superhéroe cuando se encuentra con un niño que ya ha visto antes. Puntaje: 3.5/10 (10 mil votos)

Garo se prepara para eliminar a cualquier superhéroe cuando se encuentra con un niño que ya ha visto antes. 3.5/10 (10 mil votos) Episodio 3. “El límite de un ser vivo”. Zombieman se reúne con Genus mientras Garo se enfrenta a Rey Corte y Dios Insecto. Puntaje: 3.5/10 (11 mil votos)

Zombieman se reúne con Genus mientras Garo se enfrenta a Rey Corte y Dios Insecto. 3.5/10 (11 mil votos) Episodio 4. “Señal de contraataque”. Mientras Saitama comparte su estofado con una multitud, Garo se recupera del último combate. Puntaje: 3.2/10 (9,9 mil votos)

Mientras Saitama comparte su estofado con una multitud, Garo se recupera del último combate. 3.2/10 (9,9 mil votos) Episodio 5. “El rey de los monstruos”. Garo se ha adentrado en la guarida de la Asociación de Monstruos. ¿Qué más se encontrará allí? Puntaje: 3.6/10 (10 mil votos)

Garo se ha adentrado en la guarida de la Asociación de Monstruos. ¿Qué más se encontrará allí? 3.6/10 (10 mil votos) Episodio 6. “Enredo de héroes”. Tras una reunión estratégica, los superhéroes se dirigen a la guarida de la Asociación de Monstruos. Puntaje: 1.4/10 (23 mil votos) - El peor calificado de la franquicia

Tras una reunión estratégica, los superhéroes se dirigen a la guarida de la Asociación de Monstruos. 1.4/10 (23 mil votos) - Episodio 7. “Contraataque”. Los monstruos emboscan a los superhéroes fuera de la guarida, pero no solo los de clase S son poderosos. Puntaje: 2.4/10 (12 mil votos)

Los monstruos emboscan a los superhéroes fuera de la guarida, pero no solo los de clase S son poderosos. 2.4/10 (12 mil votos) Episodio 8. “Pergamino ninja”. Flashy Flash se adentra en la guarida de los monstruos y se enfrenta a Gale Wind y Hellfire Flame. Puntaje: 6.4 /10 (10 mil votos)

Flashy Flash se adentra en la guarida de los monstruos y se enfrenta a Gale Wind y Hellfire Flame. 6.4 /10 (10 mil votos) Episodio 9. “Niño valiente”. Kid Emperor encuentra a Waganma y se enfrenta a Phoenix Man, protegiéndolo con su arma más extrema. Puntaje: 5.2/10 (5,9 mil votos)

Kid Emperor encuentra a Waganma y se enfrenta a Phoenix Man, protegiéndolo con su arma más extrema. 5.2/10 (5,9 mil votos) Episodio 10. “Una inmortal pelea pantanosa”. Zombie y vampiro se baten en duelo mientras los discípulos de Atomic Samurai avanzan por la guarida. Puntaje: 2.2/10 (6,3 mil votos)

Zombie y vampiro se baten en duelo mientras los discípulos de Atomic Samurai avanzan por la guarida. 2.2/10 (6,3 mil votos) Episodio 11. “Dragones supremos”. Kid Emperor rescata a Waganma. Los héroes se enfrentan a muerte contra kaijin amenaza Dragón. Puntaje: 4.1/10 (3,2 mil votos)

Kid Emperor rescata a Waganma. Los héroes se enfrentan a muerte contra kaijin amenaza Dragón. 4.1/10 (3,2 mil votos) Episodio 12. “Ultimate Lifeform”. Los héroes de clase S se apresuran a rescatar a un niño tomado como rehén mientras Garou despierta en la guarida de la Asociación de Monstruos. Puntaje: 5.4/10 (1,9 mil votos)

EL PROMEDIO DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN” SEGÚN IMDB

Con un acumulado de 3.67/10 entre todos los episodios, la tercera temporada de “One-Punch Man” se posiciona como la menos valorada de la franquicia en IMDb.

Esto hace que se ubique muy por debajo del promedio histórico de 8,6/10 de la serie, lo que refleja que la audiencia no está satisfecha con la calidad percibida durante esta entrega.

Y tú, ¿crees que la situación mejore con los próximos episodios?

La temporada 3 del anime "One-Punch Man" se estrenó el 12 de octubre del 2025 y su primera parte concluyó el 28 de diciembre del mismo año (Foto: J.C.Staff)

