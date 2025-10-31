Después de la derrota momentánea de Garou y el avance de los monstruos con Tareo, los fanáticos de “One-Punch Man” esperan con ansias el cuarto episodio de la tercera temporada del famoso anime basado en el webcómic de acción y comedia japonés creado por el artista One. En el nuevo capítulo, Garou demostrará una fortaleza y recuperación casi antinatural. Entonces, ¿cuándo se estrenará? ¿Cómo y dónde verlo?
En “Organism Limits” (3x03), Garou luchó contra King el Destripador y el Dios Insecto. Aunque demostró una increíble técnica y crecimiento como luchador, terminó exhausto, herido y aparentemente derrotado tras los ataques combinados de Royal Ripper y Bug God.
Tareo intentó escapar del caos, pero fue capturado por Hedro-Medusa y llevado a la Asociación de Monstruos. Con esto, los monstruos se proclamaron vencedores y dejaron el cuerpo inerte de Garou bajo la lluvia. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo?
FECHA DE ESTRENO DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 4
El cuarto episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man” se estrenará el domingo 2 de noviembre de 2025 por Hulu (Estados Unidos) y Crunchyroll (América Latina y España). También estará disponible en Netflix para determinados territorios de Latinoamérica.
¿DÓNDE Y CÓMO VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 4?
Estados Unidos
En Estados Unidos, los nuevos episodios de “One-Punch Man” están disponibles en Hulu y también pueden verse en Disney+ si tienes el paquete combinado de streaming.
América Latina
En América Latina, puedes ver el nuevo episodio en Crunchyroll y, dependiendo del país, también está disponible en Netflix. Crunchyroll ofrece lanzamiento simultáneo con Japón y subtítulos en español.
España
En España, la plataforma confirmada para ver la nueva temporada es Crunchyroll, con episodios disponibles al mismo tiempo que en Japón y subtítulos en castellano.
- Link para ver “One-Punch Man” - Temporada 3 Episodio 4 en Crunchyroll
- Link para ver “One-Punch Man” - Temporada 3 Episodio 4 en Netflix
¿A QUÉ HORA VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 4?
|País
|Horario de estreno
|Estados Unidos
|7:45 a.m. (Pacífico) / 10:45 a.m. (Este)
|España
|4:45 p.m.
|México
|8:45 a.m.
|Perú
|9:45 a.m.
|Chile
|10:45 a.m.
|Colombia
|9:45 a.m.
|Argentina
|11:45 a.m.
|Ecuador
|9:45 a.m.
TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”
¿QUÉ PASARÁ EN “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 4?
Todavía no se ha compartido la sinopsis oficial de “La señal del contraataque” (3X04), cuarto episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man”, no obstante, los avances revelan que Garou no tardará en recuperarse de la brutal derrota e intentará rescatar a Tareo, lo que lo llevará a enfrentarse a nuevos miembros de la Asociación de Monstruos.
En tanto, la Asociación de Héroes organizará una misión crucial para atacar a la Asociación de Monstruos. En casa de Saitama, se desatará una peculiar batalla por la carne gourmet entre King, Genos, Fubuki y otros héroes.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí