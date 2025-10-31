Después de la derrota momentánea de Garou y el avance de los monstruos con Tareo, los fanáticos de “One-Punch Man” esperan con ansias el cuarto episodio de la tercera temporada del famoso anime basado en el webcómic de acción y comedia japonés creado por el artista One. En el nuevo capítulo, Garou demostrará una fortaleza y recuperación casi antinatural. Entonces, ¿cuándo se estrenará? ¿Cómo y dónde verlo?

En “Organism Limits” (3x03), Garou luchó contra King el Destripador y el Dios Insecto. Aunque demostró una increíble técnica y crecimiento como luchador, terminó exhausto, herido y aparentemente derrotado tras los ataques combinados de Royal Ripper y Bug God.

Tareo intentó escapar del caos, pero fue capturado por Hedro-Medusa y llevado a la Asociación de Monstruos. Con esto, los monstruos se proclamaron vencedores y dejaron el cuerpo inerte de Garou bajo la lluvia. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo?

Garou es derrotado por la Asociación de Monstruos en el episodio 3 de la tercera temporada de "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

FECHA DE ESTRENO DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 4

El cuarto episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man” se estrenará el domingo 2 de noviembre de 2025 por Hulu (Estados Unidos) y Crunchyroll (América Latina y España). También estará disponible en Netflix para determinados territorios de Latinoamérica.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 4?

Estados Unidos

En Estados Unidos, los nuevos episodios de “One-Punch Man” están disponibles en Hulu y también pueden verse en Disney+ si tienes el paquete combinado de streaming.​

América Latina

En América Latina, puedes ver el nuevo episodio en Crunchyroll y, dependiendo del país, también está disponible en Netflix. Crunchyroll ofrece lanzamiento simultáneo con Japón y subtítulos en español.​

España

En España, la plataforma confirmada para ver la nueva temporada es Crunchyroll, con episodios disponibles al mismo tiempo que en Japón y subtítulos en castellano.​

¿A QUÉ HORA VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 4?

País Horario de estreno Estados Unidos 7:45 a.m. (Pacífico) / 10:45 a.m. (Este) España 4:45 p.m. México 8:45 a.m. Perú 9:45 a.m. Chile 10:45 a.m. Colombia 9:45 a.m. Argentina 11:45 a.m. Ecuador 9:45 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”

¿QUÉ PASARÁ EN “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 4?

Todavía no se ha compartido la sinopsis oficial de “La señal del contraataque” (3X04), cuarto episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man”, no obstante, los avances revelan que Garou no tardará en recuperarse de la brutal derrota e intentará rescatar a Tareo, lo que lo llevará a enfrentarse a nuevos miembros de la Asociación de Monstruos.

En tanto, la Asociación de Héroes organizará una misión crucial para atacar a la Asociación de Monstruos. En casa de Saitama, se desatará una peculiar batalla por la carne gourmet entre King, Genos, Fubuki y otros héroes.

Saitama es parte de una peculiar batalla por la carne gourmet en el episodio 4 de la tercera temporada de "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

